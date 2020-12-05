‏التربية بوصلة المجتمع ….إبراهيم الريامي

رأيتهاوهي تجلس في مكانها المفضل عند مدخل البيت متكئة، تستمع إلى زقزقة العصافيرالتي بدأت تتجمع حول البيت مع إقتراب غروب الشمس. كنت على بعد امتار منها

وهي سارحة تتمتم بعبارة وعينها تتلألأ بالدموع.

لم أفهم ما تقول حتى اقتربت منها فقالت (عوين قالت لي خالوه سعيدة لا تجلسي وراي عن يكسدن بناتي)

ونططتبي قدام الحريم بو يعصرن فمجلس العريش بو وسطيت الحلة…

كعادتها أختي الصغيرة في الكلام وهي في حالة غضب عفوية وكلمات سريعة متداخلة.

ومعنى كلامها أن خالتها سعيدة نهرتها أمام نساء الحارة وبصوت قوي وقالت لها (لا تجلسي خلفي حتى لا تكسد بناتي عن الزواج)

استرجعت بذاكرتي لمحة من مكان جلوس النساء في وسط الحارة أو ما نسميه بال(معصرات)

لم يكن من بين النساء الجالسات أطفال ومن كان حاضرا منهم لم يكن يجلس إلا في أطراف المجلس بعيدا عن حلقة النساء.

وتذكرت حينها ان الخالة سعيدة لم يكن عندها بنات وإنما أولاد ذكور كنت أذكر أسمائهم (خالد وسعيد وخلفان ومحمد)

حادثت أختي الصغيرة وأنا اردد عليها عبارة خالتي سعيده(لا تجلسي وراي عن يكسدن بناتي)

وقلت لها هل فهمتي العبارة

قالت:لا

قلت فلما أنت غاضبة اذن. قالت طريقة تعاملها معي كانت قاسية لقد استصغرتني أمام الجميع وصبت على جام غضبها واهانتني. قلت لها وأنا أقاطع غضبها المتقد (لا تجلسي وراي عن يكسدن بناتي)

اي لا تجلسي خلفي حتى لا تبقى بناتي في البيت ولا ياتيهن النصيب فلا يتزوجن.

قالت بس خالتي سعيدة ما معها بنات

قلت صح.. ولكن برأيك لماذا قالت لك تلك العبارة. الا تظنين انك ارتكبت خطأ في حضورهن.

إن كل ما قالته الجارة تربية حكيمة لطفلة صغيرة مثلك في أدب المجالس. فكما للرجال آداب وقواعد في الجلوس في المجالس يتربى عليها الذكور فكذلك للمجالس النساء قواعد وآداب تتربى عليها البنات منذ الصغر وهكذا مجتمعنا قد وضع قواعد من الأحكام في تربية الاطفال

سواء ذكور أو إناث لينشأ الطفل نشأة صحيحة في ظل متغيرات العصر المختلفة وحتى لا يكون فكر الطفل خاوي من الموجهات الاجتماعية التي توجهه نحو السلوك الحسن والذي يضعه على الطريق الصحيح منذ الصغر. ليرتوي من نهل حكمة الآباء ولتكون نبراس يستضيء به باقي حياته حتى وإن لوثتها الأفكار الدخيلة.

وكم من افكار هدامة حاولت الدخول للمجتمع وغزو فكر شبابه وتغيير معتقداته ونسف أخلاقه إلا أن موجهات السلوك الإنساني التي رسخها الآباء كانت السد المنيع ضد أي غزو فكري هدام قد يؤثر على فكر شباب المجتمع..