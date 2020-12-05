نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب إعفاء من قرض بنك الراجحي للسعوديين والمقيمين والشروط المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية طلب إعفاء من قرض بنك الراجحي إحدى الأمور المهمة التي تشغل عقل الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة، نظراً لتعثر البعض في سداد القرض نتيجة الظروف المحيطة به والمرور بالضيقات المالية، ولهذا وفر بنك الراجحي العديد من الخدمات التي تتضمن تسهيلات من أجل كسب ثقة العملاء الحاليين ولمزيد من الجدد، في إطار التطورات الجارية وسعي المصرف لتوفير أفضل الخدمات والحلول التمويلية الميسرة، فضلاً عن عروض الراجحي الجديدة منها عرض شهر التمويل الذي يشمل القرض بدون رسوم إدارية وإمكانية سداد القروض تلك الأمر الذي يهم الكثيرون ممن يمرون بتعثرات السداد، حيث يحتوي المصرف كل هذه المشاكل التي قد يمر بها العملاء الكرام، فيما يمكنك التواصل والتحدث مع خدمة العملاء والاستفسار عن الحلول المتاحة سواء في الحصول على قرض أو طريقة تقديم طلب إعفاء قرض الراجحي في حالة العجز الكلي أو الوفاة لاقدر الله.

شروط طلب إعفاء من قرض بنك الراجحي

يتم هذا في بعض الحالات المحددة وفق للمعايير المحددة ليتم إسقاء قرض الراجحي والتي تتمثل في التالي:-

في حالة تعرض الشخص لإصابةً ما، نتجت عنها عجز كلي.

إذا توفي الشخص لا قدر الله.

وهاتان الحالتان يعطي الراجحي للورثة أو أهل العميل العاجز إعفاء من سداد مديونية القرض، وهي ضمن التأمين التكافلي المجاني الذي يحصل عليه كل عميل عند الحصول على قرض من بنك الراجحي ضمن المميزات التي تشمل كل نوع تمويل شخصي.

كيفية طلب إعفاء من قرض بنك الراجحي

في حالة طلب إسقاط قرض الراجحي أو تقديم طلب إعفاء لابد من توافر عدة مستندات وتقديمها لكي يتم رفع المديونية:-

الوثائق المطلوبة:-

شهادة الوفاة أو إثبات العجز الكلي.

الأوراق الخاصة بالقرض ونوعه.

رقم العقد وتاريخه، بالإضافة إلى رقم الحفيظة ومصرها.

في حالة وجود شركات في القرض لابد من تقديم بياناته كاملة.

تقدم هذه الوثائق إلى أقرب فرع بنك الراجحي.

في حالة وجود استفسار يرجى التواصل على رقم خدمة العملاء الراجحي 8001241222.

الفئات المستثناة من إسقاط قرض الراجحي