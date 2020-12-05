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عمر شويل - جدة طرق التواصل مع الديوان الملكي 1442 يهتم العديد من المواطنين بشكل دائم داخل المملكة السعودية حول كيفية طريقة التواصل مع الديوان الملكي لتقديم الخدمات التي يحتاجها العديد من المواطنين، حيث يعتبر الديوان الملكي من أهم الهيئات التنفيذية داخل المملكة وتكون حلقة الاتصال بين الملك سلمان بن عبد العزيز وبين الحكومة ويتم العمل بناءاً على قرارات ابن سلمان لرئاسة الوزراء، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طرق التواصل مع الديوان الملكي

طرق التواصل مع الديوان الملكي

الديوان الملكي قام بتخصيص رقم مجاني حتى يتمكن المواطنين داخل المملكة السعودية من التواصل مع الديوان الملكي في أي وقت لحل المشكلات التي تواجههم، لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة طرق التواصل مع الديوان الملكي بالأرقام المحددة وهي كالآتي:

رقم الديوان الملكي للملك سلمان بن عبد العزيز داخل المملكة السعودية 800 400

أما رقم الديوان الملكي للملك سلمان خان المملكة السعودية 9 200 3003

خطوات التسجيل في بوابة الديوان الملكي

قد أوضحنا لكم من خلال السطور الماضية طرق التواصل مع الديوان الملكي، وسوف نوضح لكم خطوات التسجيل في بوابة الديوان الملكي عبر الانترنت والخطوات كالتالي،

يمكنكم بكل سهولة تسجيل الدخول إلى بوابة التواصل للديوان الملكي حتى يتمكن جميع المواطنين من التواصل بشكل مباشر مع الملك سلمان بن عبد العزيز لتقديم الشكاوى والتظلمات من قبل الجهات الحكومية، وهذا يساعد على تحسين الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين يمكنك اتباع بعض الخطوات المحددة كالاتي،

أولا يتم الدخول إلى بوابة تواصل الديوان الملكي والضغط على التسجيل بعد ذلك يتم اضافة رقم الهوية ورقم نسخة الهوية وفي الخطوة التالية، تقوم بكتابة الاسم الأول واسم العائلة وكتابة اسم الأب والجد بعد ذلك تبدأ بكتابة رقم الهاتف والبريد الإلكتروني

ثم تضيف كلمة المرور وتعيد كتابة كلمة المرور ثم بعدها تضيفها رمز التحقق وبعد الانتهاء من جميع هذه الخطوات بشكل صحيح تقوم بالضغط على الموافقة على الشروط والأحكام وتقوم بالضغط على كلمة تسجيل، وبذلك تكون قد تمكنت من التسجيل في بوابة التواصل عبر الانترنت التابعة للديوان الملكي.