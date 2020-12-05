نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصه قوي | تسجيل الدخول في منصة قوي الإلكترونية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد منصه قوي من أفضل الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية السعودية لجميع المواطنين العاملين داخل المملكة العربية السعودية، وتم تأسيسها من أجل تحقيق أهداف الوزارة المتعلقة بجانب العمل وهي تحويل جميع الخدمات الورقية إلى خدمات إلكترونية لتعزيز نظام التحول الرقمي وتحسين مستوي الشفافية ورفع الجودة في جميع المجالات وذلك لخدمة سوق العمل بالمملكة.

أهداف منصه قوي

تسعى منصه قوي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التي تعود بالنفع على العاملين بشكل خاص وبيئة العمل بشكل عام، وهي كالتالي:

يعد الهدف الأسمى للمنصة هو مساعدة الشباب السعوديين في الحصول على فرص عمل مناسبة تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية.

تعزيز أهمية التوطين والعمل به كمبدأ حيث تسعى المملكة لتحقيقه في جميع مجالات عملها.

تسعي لتحقيق مبدأ الشفافية في جميع أعمالها.

تأسيس علاقة قوية بين الموظف وصاحب العمل لتحسين على بيئة العمل.

مشاركة القطاع الخاص في المجالات الخاصة بالعمل في السوق السعودي.

تعديل السياسات والإجراءات لتواكب الأنظمة الحديثة في العمل.

تسجيل الدخول في منصه قوي

لكي يستطيع كل المواطن الاستفادة من خدمات منصه قوي المتميزة لابد له أولاً من تسجيل الدخول في منصه قوي وفق خطوات أساسية هي :

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي منصة قوى.

قم بالضغط على كلمة “تسجيل الدخول” الموجودة أعلي يسار الصفحة الرئيسية للمنصة.

بعد ذلك سيتم الانتقال إلى صفحة تسجيل الدّخول لإدخال البيانات اللازمة للدخول إلى منصة قوى.

قم بإدخال الاسم في الخانة المخصصة لذلك.

ثم ادخل رقم الهوية الوطنية في الخانة المخصصة.

ثم قم بإدخال البريد الإلكترونيّ الخاص.

قم بكتابة كلمة المرور والتي تتكون من عدد من الأحرف أولها حرف كبير بجانب عدد من الرموز والأعداد الرقمية.

بعد ذلك قم بإدخال رمز التحقق الُمرسل إليك من منصة أبشر الإلكترونية.

وأخيراً قم بالضغط على أيقونة (تسجيل الدخول).

بعد إتمام جميع الخطوات السابقة سوف يتم تسجيل الدخول بنجاح في منصه قوي الإلكترونيّة التابعة لوزارة العمل والموارد البشريّة السعودية.

الخدمات الإلكترونية التي توفرها منصه قوي

تقدم منصه قُوى العديد من الخدمات الإلكترونيّة المتميزة، حيث نجد المنصة توفر أكثر من 130 خدمة رئيسية وفرعية والتي يُمكنكم الحصول عليها بعد تسجل الدخول إلى المنصة مباشرةً، ومن الخدمات المتوفرة في حالياً بالمنصة ما يلي:

الخدمة الخاصة بتغيير المهن.

الخدمة الخاصة بنقل خدمة عامل.

الخدمة الخاصة بوكيل التحويل.

خدمة الاستقدام الفوري.

خدمة إصدار رخص العمل.

خدمات أصحاب المنشئات والمرافق.

الخدمات الخاصة بوكيل التحويل.

الخدمات التي توفر التوظيف الفوري.

الخدمة التي تخص تغيير المسار الوظيفي.

طريقة أعتماد لائحة العمل عبر منصة قوي

يمكن لأي مواطن اعتماد لائحة العمل من خلال إتباع الخطوات الأتية:

أولاً قم بالدخول على الموقع الرسمي للخدمات الإلكترونية من منصة قوى.

قم بتسجيل الدخول في حسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

قم باختيار المنشأة الخاصة بك ثم أختيار الخدمات الإلكترونية.

ثم بعد ذلك يجب عليك اختيار الخدمة الخاصة بلائحة العمل.

اضغط علي زر الانتقال إلي اللائحة النموذجية.

قم بإدخال جميع البيانات المطلوبة منك ثم الضغط علي زر التالي.

قم بقراءة اللائحة ثم قم التعديل عليها في حال رغبتك.

في النهاية قم بالموافقة على الإقرار ثم حفظ.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا وإياكم على مَنصة قُوى وطريقة تَسجيل الدّخول، حيث يتم التّسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الإلكترونيّ لمَنصة قُوى، وذلك باتباع خطوات بسيطة وسهلة القيام بها، وتعرفنا أيضاً على نبذة تعريفية عن منصة قوى وأهم الخدمات التي تُقدّمها، وطريقة اعتماد لائحة العمل.