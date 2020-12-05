نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر داود أوغلو عن بيع أردوغان 10% من أسهم بورصة إسطنبول لقطر: "خيانة كبري" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

اتهم داود أوغلو رئيس وزراء تركيا السابق، زعيم حزب المستقبل، الرئيس التركي أردوغان بخيانة تركيا ، وذلك ببيع 10% من أسهم بورصة إسطنبول لقطر، وقال أوغلو بحسب ما أوردته قناة العربية الإخبارية، إن البورصة ملك لتركيا وليست ملكية خاصة لأردوغان، متهما الحزم الحاكم بالفساد.

كان صندوق الثروة السيادي في تركيا قال، إنه باع 10 %من أسهم بورصة اسطنبول إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار بموجب اتفاق وقعه الجانبان الأسبوع الماضي.

وأضاف الصندوق في بيان إنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6 بالمئة من أسهم بورصة اسطنبول، وقال إن الصفقة تشير إلى قيمة إجمالية ملياري دولار لأسهم بورصة اسطنبول