نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة النموذج الالكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية يتيح خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية، لجميع المواطنين والمقيمين بالأراضي الحجازية، حيث يمكن معرفة الموافقة على طلب زيارة عائلية عن طريق الخدمة الإلكترونية التي تتيحها منصة التأشيرات الإلكترونية التابع للوزارة علي شبكة الأنترنت وذلك من خلال الاستعلام عن تأشيرة باستخدام رقم طلب كما سوف نوضح لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري عبر هذا المقال.

الاستعلام عن طلب زيارة عائلية للمقيمين في السعودية

نوضح لمتابعينا الكرام خطوات استعلام عن طلب زيارة عائلية الخارجية السعودية كما سوف نرفق لكم رابط الموقع الرسمي لوزارة الخارجية السعودية لكي يتمكن جميع المستعلمين من التأكد من أصدار التأشيرة برقم الجواز أو برقم الطلب كما سوف نوضح لكم من خلال الخطوات التالية.

الدخول علي منصة التأشيرات بموقع وزارة الخارجية السعودية من ثم.

من ثم. من قسم الخدمات الإلكترونية نختار خدمة الاستعلام عن طلب زيارة عائلية مقدم لوزارة الخارجية من ثم.

كتابة رقم طلب الزيارة في الخانة المخصصة لذالك من ثم.

الضغط على أيقونة استعلام من ثم.

ستمنحك الخدمة معرفة حالة التأشيرة السعودية بشكل تفصيلي.

وفي الختام أوضحت لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية خطوات الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية بالسعودية في حالة وجود آي استفسارات حول هذه الخدمة يرجي ترك استفسارك اسفل هذه التدوينة لكي نقوم بالرد علي سؤالك علي الفور.