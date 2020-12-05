نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية|| تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية يعتبر تحديث الضمان الاجتماعي وموعد صرف راتب الضمان الاجتماعي للشهر الجديد من أكثر ما يتم البحث عنه بشكل مكثف، عن طريق محركات بحث جوجل الإلكترونية، حيث أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي لتحديث بياناتهم عن طريق الوصول للموقع الرسمي للوزارة، دون الحاجة للذهاب لأي فرع من فروع الوزارة، وجاءت خطوة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي بضوء مجهودات الدولة لتوصل الدعم لأكبر عدد ممكن من الأسر.

طريقة تحديث الضمان الاجتماعي 1442 برقم الهوية

من خلال الصفحة الرسمية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتدوينات الصغيرة تويتر، قامت الوزارة بتقديم تغريدة ذات أهمية كبيرة، ودعت بها كافة المستفيدين من قبل الضمان الاجتماعي، أهمية الدخول للموقع الخاص به على شبكة الانترنت من أجل تحديث البيانات الشخصية التي تتعلق بالمستفيد عبر الموقع بهدف تأكيد البيانات والمعلومات الشخصية للمستفيدين وكلمة المرور الخاصة لهم.

كيفية تحديث الضمان الاجتماعي 1442

لكل من يرغب في طريقة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي من خلال موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث أن التحديث يشمل إضافة التعديلات لجميع البيانات للتواصل الخاص بالمستفيد من خلال إدخال رقم الهاتف الخاص به، والبريد الإلكتروني إلى جانب كتابة العنوان، وكذلك نقوم بإضافة جميع البيانات اللازمة فيما يتعلق ببيانات الدخل، وأيضاً القيام بإدخال رقم الحساب البنكي الذي يخص المستفيد، وجميع البيانات الشخصية، لذا أشارت الوزارة بأهمية مراجعة المتقدم عن جميع البيانات التي قامت بإدخالها قبل القيام بالنقر على خانة إرسال ويتم تحديث البيانات من خلال الآتي:

يتم الدخول للموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

نقوم بملي الأيقونة الظاهرة أمامكم برقم السجل المدني أو من خلال رقم الهوية الوطنية.

من ثم يتم النقر على أيقونة تسجيل الدخول.

نقوم بإدخال البيانات التي تظهر بأعلى الصفحة والتأكد الجيد من صحتها.

يتم الضغط على خيار إرسال الطلب.

موعد إيداع الضمان الاجتماعي

من المتوقع أن يتم خفض المساعدات بالشهر الثاني لصرف حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي، عن طريق الأيام القادمة، وسوف يتم دفه الدفعة الجديدة لكل من على قائمة الانتظار الذين قاموا بالدخول على البرنامج، وفي خلال 10 أو 11 شهر بعام 1438هـ.