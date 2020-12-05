نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 60 شهر لدى مرابحة مرنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل بدون كفيل بفترات سداد تصل إلى 60 شهر لدى مرابحة مرنة بالسعودية لقد قدمت شركة مرابحة مرنة تمويلات شخصية من أجل التأجير الذى ينتهي بالتمليك وذلك لكي يتمكن العميل من تحقيق جميع متطلباته مثل امتلاك سيارة الأحلام أو امتلاك أى سلع أخرى تأجيرية كل ذلك دون أن يحتاج إلى كفيل أو ضامن ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتستعرض سويا طريقة الحصول على هذا التمويل وأهم الشروط والمزايا مزايا القرض لدى مرابحة مرنة يتميز القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة بأنه تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية

يتميز التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية بأن قيمة التمويل تصل إلى 250 آلف ريال سعودي

يتميز القرض المقدم من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية بإجراءات سريعة وميسرة

يستطيع العملاء سداد قيمة التمويل لدى مرابحة مرنة على فترات زمنية ميسرة وطويلة تصل إلى 5 سنوات أى 60 شهر

التمويل من شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن

يتميز هذا التمويل بأن العميل يستطيع شراء السيارة من جميع الوكالات والمعارض بالمملكة العربية السعودية شروط الحصول على القرض لدى شركة مرابحة مرنة هذا التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية متاح لجميع العملاء السعوديين والمقيمين أيضاً بالسعودية

القرض من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية متاح للعملاء العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي

يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل 3000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي و 6000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة وذلك للحصول على أسرع تمويل بدون كفيل

يشترط أن يكون المتقدم قد عمل مدة شهر في العمل للعاملين بالقطاع الحكومى و12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص مستندات تمويل شركة مرابحة مرنة على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل من شركة مرابحة مرنة تقديم ما يثبت العنوان الوطني

تقديم خطاب تعريف الراتب ويشمل كل تفاصيل الراتب

على العميل تقديم هوية وطنية للسعوديين وتقديم الاقامة للمقيمين

على العميل تقديم كشف حساب بنكي

على العميل تقديم رخصة قيادة سارية

يقوم العميل بعرض قيمة السيارة المراد تمويلها

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع تمويل بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 60 شهر لدى مرابحة مرنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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