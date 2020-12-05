نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 60 شهر لدى مرابحة مرنة في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسرع تمويل بدون كفيل بفترات سداد تصل إلى 60 شهر لدى مرابحة مرنة بالسعودية لقد قدمت شركة مرابحة مرنة تمويلات شخصية من أجل التأجير الذى ينتهي بالتمليك وذلك لكي يتمكن العميل من تحقيق جميع متطلباته مثل امتلاك سيارة الأحلام أو امتلاك أى سلع أخرى تأجيرية كل ذلك دون أن يحتاج إلى كفيل أو ضامن ومن خلال هذا المقال بموقع ثقفني سوف نتستعرض سويا طريقة الحصول على هذا التمويل وأهم الشروط والمزايا
مزايا القرض لدى مرابحة مرنة
- يتميز القرض الشخصي من شركة مرابحة مرنة بأنه تمويل يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالمملكة العربية السعودية
- يتميز التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية بأن قيمة التمويل تصل إلى 250 آلف ريال سعودي
- يتميز القرض المقدم من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية بإجراءات سريعة وميسرة
- يستطيع العملاء سداد قيمة التمويل لدى مرابحة مرنة على فترات زمنية ميسرة وطويلة تصل إلى 5 سنوات أى 60 شهر
- التمويل من شركة مرابحة مرنة لا يحتاج إلى كفيل أو ضامن
- يتميز هذا التمويل بأن العميل يستطيع شراء السيارة من جميع الوكالات والمعارض بالمملكة العربية السعودية
شروط الحصول على القرض لدى شركة مرابحة مرنة
- هذا التمويل لدى شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية متاح لجميع العملاء السعوديين والمقيمين أيضاً بالسعودية
- القرض من شركة مرابحة مرنة بالمملكة العربية السعودية متاح للعملاء العاملين بالقطاع الخاص والعاملين بالقطاع الحكومي
- يشترط أن يكون العميل المتقدم يحصل على راتب شهري لا يقل 3000 ريال للعاملين بالقطاع الحكومي و 6000 ريال سعودي للعاملين بالقطاع الخاص بالمملكة وذلك للحصول على أسرع تمويل بدون كفيل
- يشترط أن يكون المتقدم قد عمل مدة شهر في العمل للعاملين بالقطاع الحكومى و12 شهر للعاملين بالقطاع الخاص
مستندات تمويل شركة مرابحة مرنة
- على العملاء الراغبين في الحصول على التمويل من شركة مرابحة مرنة تقديم ما يثبت العنوان الوطني
- تقديم خطاب تعريف الراتب ويشمل كل تفاصيل الراتب
- على العميل تقديم هوية وطنية للسعوديين وتقديم الاقامة للمقيمين
- على العميل تقديم كشف حساب بنكي
- على العميل تقديم رخصة قيادة سارية
- يقوم العميل بعرض قيمة السيارة المراد تمويلها
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع تمويل بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 60 شهر لدى مرابحة مرنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.