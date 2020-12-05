نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد العلاوة السنوية 1442 للمواطنين والعاملين بالمملكة وخطوات الاستعلام عنها في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازدادت عمليات البحث عبر جوجل لمعرفة موعد العلاوة السنوية 1442 للمواطنين العاملين في المملكة، بعد أن أجرى مجلس الوزراء السعودي العديد من التعديلات على قانون الخدمة المدنية، والذي أدى إلى زيادة الرواتب وتغيير مواعيد صرف العلاوات السنوية والتي كانت تُصرف في الماضي مع بداية كل عام هجري جديد، ولكنها أصبحت تُصرف مع بداية السنة المالية الجديدة بالمملكة.

موعد العلاوة السنوية 1442

نظمت وزارة الموارد البشرية والخدمة المدنية في المملكة نظام العلاوة السنوية للموظفين، حيث يتم منح المواطنين العاملين في كل قطاع مبالغ مالية إضافية تُصرف مع الراتب الأساسي للموظف، ويُصرف هذا المبلغ مع بداية السنة المالية في شهر يناير، وذلك القرار جاء بعد أن اعتمدت المملكة نظام التقويم الميلادي لصرف الرواتب بدلًا من التقويم الهجري سواء للموظفين العاملين أو أصحاب المعاشات والخاضعين للعديد من برامج الدعم الحكومي.

تعديل قانون الخدمة المدنية

عدلت الخدمة المدنية المادة رقم 17 من قانون العمل بالمملكة، ونصت المادة على صرف العلاوة السنوية للمواطنين بناء على سلم الرواتب المُلحق بالنظام، على أن يتم منح العامل العلاوة السنوية بناء على الدرجة التالية مباشرة للدرجة التي يعمل عليها، ويتم صرفها في أول يوم من كل سنة مالية.

موعد صرف رواتب العاملين بالمملكة

تُصرف رواتب العاملين بالمملكة في كافة القطاعات المختلفة يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، وذلك بناء على تعديلات قانون الخدمة المدنية الأخير، ومن الممكن تقديم هذا اليوم يومًا واحدًا أو تأخيره يومًا واحدًا في حالة صادف موعد الصرف إجازة رسمية، والعلاوة السنوية من المقرر أن يتم صرفها مع راتب شهر يناير بناء على قانون العمل في المملكة، أي أنها من المقرر أن تُصرف يوم السابع والعشرين من يناير 2021.

قيمة العلاوة السنوية

تختلف قيمة العلاوة السنوية التي يتم صرفها للعاملين في المملكة لكافة مُوظفي القطاع الحكوي بناء على العديد من العوامل والتي من أهمها الدرجات الوظيفية وطبيعة العمل، بالإضافة إلى سنوات الخدمة للموظف والمجهودات التي يقوم بها، وتصرف المملكة العلاوة بداية من 135 ريال سعودي للموظفين من المرتبة الأولى وتصل إلى 865 للموظفين من المرتبة الثانية.