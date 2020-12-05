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عمر شويل - جدة بلاغ هروب برقم الإقامة 1442 وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، الاستعلام عن بلاغ هروب برقم الإقامة وزارة الداخلية بالمملكة السعودية من أهم الخدمات التي يهتم بها العديد من الأشخاص وقامت بتقديمه وزارة العمل بالمملكة السعودية، حيث يمكنكم الاستعلام بكل سهولة عن الخدمات الإلكترونية بدون الذهاب إلى مكاتب العمل أو المكونات الرئيسية

حيث يهتم العديد من أصحاب العمل بتقديم بلاغ هروب برقم الإقامة للعاملين الذين قد تغيبوا عن عملهم بدون توضيح السبب، وبالتالي ينبغي على صاحب العمل أن يقوم بالإبلاغ للجهات المسؤولة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة تقديم بلاغ هروب برقم الاقامه بالتفصيل.

بلاغ هروب برقم الاقامة

أولا يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد ذلك تقوم بتحديد الخدمات الإلكترونية وتقوم بالضغط على خدمات الوافدين ثم اختيار الاستعلام عن موظف وافد برقم إقامة الوافد، والبيانات المحددة ثم تقوم بالضغط على إظهار كافة المعلومات التي تتعلق ب بلاغ هروب الوفد.

بلاغ هروب بوزارة الداخلية

يمكنكم تقديم بلاغ هروب برقم الاقامة من خلال موقع وزارة الداخلية بالمملكة عبر الانترنت عبر اتباع الخطوات التالية:

أولا يتم الذهاب إلى موقع وزارة الداخلية عبر الإنترنت وتحديد خدمة الاستعلام عن وافد هارب وتضيف رقم الإقامة في المكان المحدد لها بعد ذلك تقوم بالضغط على كلمة بحث، وفي خلال ثوان سوف تظهر لك كافة التفاصيل والبيانات التي تتعلق بهذا العمل.

خطوات الغاء بلاغ هروب عامل

يتم تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية وتحديد الخدمات الإلكترونية والضغط على إدارة بلاغات التغيب واختيار بلاغ بعامل ثم تقوم بالضغط على الغاء الطلب.