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عمر شويل - جدة قانون العمل السعودي للوافدين 1442 وشروط فسخ العقد، يعتبر قانون العمل السعودي من الأنظمة الهامة والمعروفة داخل المملكة السعودية حتى تعمل على تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويتضمن هذا القانون بعض الآليات التي تقوم بتنظيم عمل المواطنين بالمملكة السعودية، حيث يزداد البحث في الفترة الأخيرة حول معرفة قانون العمل السعودي للوافدين، وهذا ما سوف نتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

قانون العمل السعودي للوافدين

يشمل قانون العمل السعودي للوافدين بعض الضوابط الهامة التي تعمل على تنظيم عمل الوافدين داخل المملكة السعودية ولكن ينبغي توافر بعض الشروط الهم الموجودة في العامل الوافد والتي تتضمن الآتي:

أولا دخول هذا العامل إلى المملكة السعودية بطريقه مشروعه وأن يكون لديه تصريح العمل من الجهات المختصة في هذا الأمر.

ينبغي أن يكون هذا الوافد من فئات العمال العاديين التي تحتاج إليها المملكة بشكل دائم ويقوم من ذوي الكفاءات الدراسية أو المهنية، وينبغي أن تكون الواقعة تحت مسؤولية صاحب هذا العمل بجانب توقيع عقد العمل بين صاحب العمل والوفد.

يتضمن أيضا قانون العمل السعودي للوافدين مزاولة عمل لمدة لا تقل عن ثمان ساعات يومياً و 48 ساعة اسبوعياً وأن يحصل هذا العامل على إجازة سنوية لمدة 21 يوم أو 30 يوماً، وذلك عندما يعمل هذا الوافد داخل المملكة السعودية لمدة خمس أعوام متواصلة.

شروط فسخ العقد في قانون العمل

يتم فسخ العقد في قانون العمل السعودي للوافدين إذا كان هذا العمل أثناء فترة التدريب، ولم يتم تعيينه بعد وعند حدوث عمل غير أخلاقي وغير مهني من قبل هذا العامل.

غياب العامل لمدة 20 يوماً أو أكثر بدون أن يقوم بتوضيح السبب أو الغياب لمدة عشر أيام بشكل دائم، وعندما يقوم بالإفصاح عن أسرار العمل للشركات المناسب المنافسة أو يقوم بتحقيق أرباح بوسائل غير مشروعة بالاعتماد على استغلال المهنة المتواجد فيها.

إذا تم اثبات أن هذا العامل توجد في هذه الوظيفة بشكل غير مشروع أو حدوث خطأ مهني معتمد وتتسبب في حدوث خسائر كبيرة لمصلحة هذا العمل أو عند عدم الالتزام بتطبيق التعليمات أو الاساءة إلى صاحب العمل أو العاملين في الإدارة أو الاعتداء عليهم.