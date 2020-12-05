نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مميزات عروض تقسيط شانجان CS35 بلس 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مميزات عروض تقسيط شانجان CS35 ، تقوم شركة عرب موتورز بطرح سيارات شانجان CS35 بلس بموديلها الجديد لعام 2021، التي تضم مجموعة من المواصفات القياسية ومدعمة بأساليب للسلامة والأمان، وتضم أفضل المزايا منها الوسائد الهوائية، وعروض تقسيط CS35 بلس، تأتي بسياق متواصل منت العروض والتقسيط للسيارة الجديدة أو السيارة المستعملة، حيث يوجد الكثير من الجهات التي تعمل على تقديم أفضل العروض على تقسيط السيارات، التي يزيد عليها الإقبال للقيام بشراء سيارة بالتقسيط، ونحن اليوم سوف نتحدث عن طرق تقسيط سيارة شانجان CS35 بلس . مميزات سيارة شانجان CS35 بلس تصميم سيارة شانجان الجديد جاء لمحبين السيارات الرياضية التي لها الكثير من الاستخدامات، كما أنها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات وذات سعة 125 حصان، وتضم أقصى دوران بمعدل 160 نيوتن / متر .

وتضم السيارة جنوط رياضية بمعدل 17 بوصة، ويوجد بها أيضاً حساسات لركن الخلفية، فضلاً عن ما تمتلكه من مرآيات جانبية كهربائية تقبل الطي .

تحتوي على مصابيح ضباب أمامية وأيضاً خلفية ومزودة بخاصية متميزة لضبط الارتفاع .

تحمل السيارة محرك بسعة 2.0 لتر توين تيريو، مزودة بدفع أمامي، وتحمل نظام مساعد للفرامل مع خاصية اوتوهولد، وبه مقاعد مصنعه من أجود أنواع الجلد الفاخر .

بها شاشة لمس ملونة ذات دقة عالية بمعدل 14 بوصة، مزودة بنظام ملاحي، ومزودة بشبكة وآي فاي للهوت سبوت من خلال الهاتف الجوال .

مدعمة بخاصية تعديل مقعد السائق ب6 اتجاهات، وبها نوافذ كهربائية ومثبت للسرعة، وبها عجلة للقيام لها الكثير من الاستخدامات .

تحمل مكيف هواء أوتوماتيكي، وبها نظام ترفيهي به شاشة للوسائط 5 بوصة، ومشغل أسطوانات، وراديو ويوجد بها 6 مكبرات للصوت . تقسيط وعروض شانجان CS35 بلس يوجد مصرفات يقومون بدعم تقسيط السيارة هم مصرف الراجحي وبنك البلاد، ويمكن من أن تحصل على السيارة بأنظمة سداد متنوعة دون الحاجة لتحويل راتب للكثير من الفئات، والعرض يشمل السعوديين والوافدين، مع طرح نسبة فائدة ضئيلة وأنظمة سداد متنوعة لتجد من بينها ما ترغب به وما يناسبك .

من الممكن أن يستفيد الكثير من الفئات من عروض تقسيط شانجان حتى الوصول لسن 65 عام، وتوفر البنوك للعملاء طرق تأمينية تدوم خلال فترة تسديد الأقساط .

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