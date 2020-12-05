نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين، من أكثر الأسئلة الهامة لدى العديد من المواطنين هي معرفة طريقة فتح حساب في البنك الأهلي للمقيمين حيث يعتبر من أهم البنوك داخل المملكة السعودية، ويقوم بتقديم العديد من الخدمات الهامة للمواطنين والوافدين داخل المملكة بجانب أنه يقوم بتقديم العديد من الباقات المميزة من الحسابات المصرفية التي يهتم بها الكثير من العملاء

حيث يعتبر البنك الأهلي من أهم المؤسسات المالية داخل المملكة السعودية وأحكامها تكون تبعاً للشريعة الإسلامية وفي عام 1997 تحول البنك الأهلي إلى شركة مساهمة، وأصبح من أهم الشركات السعودية التي قامت بتطبيق مبدأ الحكومة، لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم بالتفصيل على طريقه فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين.

طريقة فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين

يقوم البنك الاهلي بتوفير العديد من الخدمات الهامة ولكن ينبغي فتح حساب في البنك الأهلي للاستفادة من الخدمات التي يتقدم، لهذا سوف نوضح لكم من خلال السطور القادمة طريقة فتح حساب في البنك الاهلي المقيمين بالخطوات التالية:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى البنك الاهلي ثم اختيار خدمة فتح حساب جاري ثم تضيف رقم الهوية أو يمكنك أن تضيف جواز السفر أو السجل التجاري ويمكن أيضا اضافة رقم هوية المقيم بعد ذلك تقوم بالإطلاع على شروط الخدمات بالبنك الأهلي، وتسجيل الدخول إلى منصة ابشر حتى تتمكن من فتح الحساب وتضيف كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح والتي تتضمن الآتي:

اضافة اسم العميل والذي يشمل الاسم الاول والثاني واسم العائلة والجنسية بعد ذلك يتم تحديد نوع الهوية وتاريخ صدورها وانتهائها وإضافة البيانات الشخصية التي تتعلق بتاريخ الميلاد والجنس ونوع الإقامة ثم اضافة رقم الجوال والبريد الالكتروني، واضافة باقي البيانات وخطواته في التواصل أثناء وجود لهذا العميل بالعمل

بعد ذلك تقوم بكتابة كافة البيانات المطلوبة في الخدمات بالاعدادات المالية وتحدد مصدر الدخل والمراتب الشهري بعد ذلك تقوم بالضغط على تم، وبذلك تكون قد نجحت في عملية في طريقة فتح حساب في البنك الاهلي للمقيمين، وسوف تصل إليك من رسالة تؤكد نجاح الطلب وفتح الحساب.