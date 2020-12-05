نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية والاقامة وطريقة تقديم الاعتراض على مخالفات حظر التجوال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية ، هي واحدة من الخدمات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية خاصة في الوقت الحالي مع صدور قرارات ومواعيد جديدة لحظر التجوال في مناطق المملكة في ظل الأزمة الحالية انتشار وباء كورونا المستجد، فمن خلال هذا المقال سنوفر لكم رابط الدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية وذلك من أجل استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية.

وقد شددت الحكومة السعودية على جميع المواطنين والمقيمين ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات والتدابير المُعلنة من أجل مساعدة الحكومة العودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى، مشيرة أن هذا لن يتحقق إلا بالتزام جميع المواطنين والمقيمين بالتعليمات الموضحة والمُعلنة مُسبقاً.

استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية

ومخالفة حظر التجول في السعودية هي أحد المخالفات التي ينص عليها القانون في ظل الأزمة الحالية، والتي تقضي بتوقيع عقوبات صارمة على من يُخالفها او يحاول خرق حظر التجول والخروج من المنزل أثناء أوقات حظر التجول التي تم الإعلان عنها وتوضيحها مُسبقاً.

وبخصوص استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية ، فهناك عدة خطوات يجب اتباعها للاستعلام عن مخالفات حظر التجوال في السعودية عن طريق الدخول على رابط بوابة أبشر وزارة الداخلية السعودية وهذه الخطوات كالتالي:

الدخول على موقع بوابة أبشر

كتابة البيانات الخاصة بك على الموقع

الدخول على قائمة خدماتي، وبعدها خدمة الاستعلامات

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات

اختيار خدمة استعلام عن مخالفة حظر التجول

كتابة رقم الهوية وجميع البيانات المطلوبة والضغط على إظهار المخالفات

الاعتراض على مخالفات حظر التجول

يُمكن للمواطن أو المقيم الاعتراض على مخالفات حظر التجول في السعودية، وذلك بعد استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية ، وهذا يتطلب اتباع عدد من الخطوات عن طريق موقع بوابة أبشر وهي كالتالي:

الدخول على موقع بوابة أبشر خدمة الأفراد

اختيار قائمة خدماتي

الضغط على قائمة الخدمات العامة ومن ثم اختيار نظام معلومات إلكترونية

اختيار الاعتراض على مخالفات حظر التجول

كتابة جميع المعلومات والبيانات المطلوبة، وفي خانة الملاحظات يجب ذكر سبب توجيه الاعتراض

تحديد مكان المنطقة التي حدثت فيها المخالفة

رفع جميع المرفقات التي تثبت حقك في الاعتراض على مخالفة حظر التجول

بهذا القدر نكون قد انتهينا من تقديم وتوضيح خدمة استعلام عن مخالفة حظر التجول برقم الهوية ، وتوضيح طريقة تقديم الاعتراض على مخالفات حظر التجوال في السعودية، وسوف نقوم بتقديم المزيد من الخدمات الإلكترونية الأخرى في وقت لاحق يمكنكم زيارة موقعنا وتجدون المزيد.