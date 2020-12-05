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عمر شويل - جدة مناقشة قرارات المكافآت المالية لهيئات التدريس بالجامعات السعودية، قام وزير التعليم ورئيس مجلس شؤون الجامعات بافتتاح الاجتماع الثالث لجميع شؤون الجامعات السعودية، وقد وبدأ الاجتماع بتوجيه عبارات التقدير والشكر لخادم الحرمين الشريفين، وسمو الأمير ولي العهد، بسبب ما يقدمه من جهود عظيمة للقيام بالعملية التعليمية داخل الجامعات بالمملكة العربية السعودية، وما يلقاه التعليم داخل الجامعات من دعم وفير ودائم.

كلمة وزير التعليم

وجهه الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كلمات والتقدير والشكر الموجهة إلى أعضاء المجلس من خلال الإتصال المرئي، وأكد سيادته على أهمية الدعم المقدم للجامعات والتطوير المستمر والدائم للعملية التعليمية الأكاديمية، حيث تساعد فى إنشاء طلاب ومعلمين قادرين على الإبداع والابتكار والبحث، ما يساهم ذلك في علو مكانة المملكة العربية السعودية فى النظام التعليمي الجامعي، والعالمي، وأكد السيد الوزير على أهمية دراسة البنية التحتية للجامعات السعودية، مما يساعد ذلك بدورة في تحقيق معايير الحوكمة والكفاءة العالية.

أهم توصيات وقرارات الاجتماع

تم التوصل للعديد من القرارات والتوصيات فى نهاية الاجتماع، ومن تلك القرارات هي:

إنشاء مجلس دولي للاستشارة، داخل جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين معهد إنسياد الإمارات، وبين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

إنشاء مشروع مذكرة تفاهم بين جامعة طوكيو اليابانية، وبين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

الموافقة على إنشاء مذكرة تفاهم بين المعهد الإسلامي بموسكو، وبين الجامعة الإسلامية.

الموافقة على إنشاء مذكرة التفاهم بين جامعتين بالإمارات، وبين جامعة بيشة، وتلك الجامعات هنا جامعة الشارقة، وجامعة محمد بن راشد العملية.

كما تم القرار بالموافقة على مذكرة تفاهم بين الجامعة السلفية بالهند، وبين جامعة محمد بن سعود الإسلامية، وجامعة الملك فيصل بجمهورية تشاد.

الموافقة علي إنشاء مذكرة التفاهم بين منظمة التعاون الإسلامي وبين الجامعة الإسلامية.

فى نهاية الاجتماع تم الإطلاع على العديد من التقارير والتوصيات التى سوف يتم اتخاذها من أجل تطوير الجامعات بالمملكة العربية السعودية، تلك التقارير والتوصيات تساهم فى تطوير العملية التعليمية والإرتقاء بها داخل المملكة العربية السعودية، كما يساعد في جعلها عملية تعليمية عالمية ومشتركة، وذلك عن طريق تبادل الخبرات بين الجامعات التى تم الاتفاق معها.