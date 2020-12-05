نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منيو مطعم الكبة الدمشقية بالسعودية وأسعاره في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو مطعم الكبة الدمشقية بالسعودية، يصنف مطعم الكبة الدمشقية كواحد من أشهر مطاعم السعودية إذ أن له أكثر من فرع في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ويتميز بتقديمه جميع أنواع الأكل السوري وجميع العاملين بالمطعم سوريين الجنسية، ويقومون بمعاملة الزائرين بكل حب وترحاب ويقدمون على مساعدتهم بشتى الطرق، ويقوم بتحضير العديد من الوصفات السورية بطريقة احترافية ممتازة جعلته من المطاعم الشهيرة بالسعودية، كما أنه يوفر خدمة التوصيل للمنازل بأقصى سرعة ليصلك الطعام ساخنًا سارعوا بشراء الطعام من مطعم الكبة الدمشقية.

فروع مطعم الكبة الدمشقية بالسعودية

أصبح لمطعم الكبة الدمشقية أكثر من فرع بجميع مناطق السعودية، وجميعها تتميز بنفس الخدمة المقدمة وهي:

فرع مدائن الفهد. حي الحمدانية. فرع الشرقية. وادي وج. شارع جاك أبرق بالرغامة. فرع حي الصفا. شارع أبي ذي الغفار بالنسيم. حي السامر. فرع مكة بجانب الرومانسية.

قائمة طعام مطعم الكبة الدمشقية

الجزء الخاص بالملفوف

صحن صغير به 6 حبات سعره 5 ريال سعودي.

صحن صغير 13 حبة سعره 10 ريال سعودي.

صحن صغير 26 حبة سعره 20 ريال سعودي.

صحن وسط به 52 حبة سعره 40 ريال سعودي.

صحن وسط به 39 حبة سعره 30 ريال سعودي.

صحن كبير به 65 حبة سعره 50 ريال سعودي.

الجزء الخاص بورق العنب

صحن صغير به 6 حبات سعره 5 ريال سعودي.

صحن صغير به 13 حبة سعره 10 ريال سعودي.

صحن صغير به 26 حبة سعره 20 ريال سعودي.

صحن وسط به 39 حبة سعره 30 ريال سعودي.

صحن وسط به 52 حبة سعره 40 ريال سعودي.

صحن كبير به 65 حبة سعره 50 ريال سعودي.

أطباق المقبلات

كبة بالدجاج سعرها 1 ريال سعودي.

كبة باللحم سعرها 1 ريال سعودي.

صحن تبولة سعره 5 ريال سعودي.

صحن حمص سعره 5 ريال سعودي.

طبق بسبوسة سعره 10 ريال سعودي.