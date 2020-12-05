اختبارات مدارس تعليم الكبار بالسعودية لجميع المراحل ستكون عن بعد

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عمر شويل - جدة اختبارات مدارس تعليم الكبار بالسعودية، تتميز حكومات السعودية تحت إشراف الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بتقديم خدمة مدارس تعليم الكبار للأشخاص الذين تخطوا عمر 40 حتى 60 عام، حتى يتمكنوا من استكمال تعليمهم كما يشائون، وحرصًا على سلامة المواطنين قررت وزارة التربية والتعليم بالسعودية أن اختبارات مدارس تعليم الكبار لجميع المراحل التعليمية ستتم عن بعد وبشكل إلكتروني، للخوف على الطلاب من العدوى والمرض.

نظام تعليم الكبار

يتوفر تعليم الكبار للأشخاص من عمر 40 حتى 60 عام وهم الفئات العمرية المتقدمة، الذين لم يتمكنوا لسبب ما من تكملة دراستهم في فترات حياتهم السابقة، ويصنف تعليم الكبار كواحد من أنواع التعليم لمحو الأمية، وهي تشجع كبار السن الأميين في الاجتهاد والتعلم والمحاولة من جديد للتعلم، حيث يسمح بتعليم اللغات وتنمية المجتمع والتدريب المهني والتعليم عن بعد والتعليم الموازي والأهم تعليم الكتابة والقراءة للأميين، والعديد من برامج التعليم الأخرى التي يوفرها برنامج تعليم الكبار.

مدارس تعليم الكبار بالسعودية

تقدم المملكة العربية السعودية ذلك البرنامج لتساعد المواطنين الأميين في محو أميتهم ويكونوا قادرين على تخطي عقبات الحياة بالتعليم مهما كان العمر فدائمًا هنالك مكان لك، حيث يقدم لمن تخطوا عمر التقديم بالمدارس، وتوضع خطة محكمة ودقيقة مثل خطط التعليم المعتادة لتعليم الأميين، حيث يستخدم البرنامج أساليب مكافحة الأمية التالية:

إنشاء عدد من الحملات يتم تركيزها في المناطق التي يصعب بها إنشاء فصول منتظمة مثل مناطق البدو. تنظيم عدد كبير من فصول محو الأمية في مختلف أنحاء السعودية. البدء في استخدام المساجد والنوادي ومناطق التجمع مفصول للتعليم. الاعتماد على وسائل الأعلام المتنوعة مثل التليفزيون أو الإذاعة لتعليم الأميين.

تقسيم مدارس تعليم الكبار بالسعودية

والجدير بالذكر أن تلك المدارس تقسم إلى:

مدارس ابتدائية للبنين والبنات. مدارس متوسطة للبنين والبنات. مدارس ثانوية للبنين والبنات.

اختبارات الفصل الدراسي لمدارس تعليم الكبار

قام المتحدث الرسمي عن وزارة التربية والتعليم بالإعلان عن أن اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بمدارس تعليم الكبار ستكون بشكل إلكتروني لحماية الطلاب والمواطنين.