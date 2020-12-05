نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار منيو وفروع ورقم مطعم شاورما المحبوب 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة مطعم شاورما المحبوب، يعد مطعم شاورما المحبوب من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، يقدم المطعم أهم وأشهر الوجبات والسندوتشات، يشتهر المطعم بعمل الشاورما، مطعم شاورما المحبوب يتميز بأن له عدة فروع في جميع أرجاء الوطن العربي وأهم فرع هو فرع الرياض وفرع جدة، يتم العمل في هذا الفرع طوال الأسبوع من الساعة الثانية عشرة ليلًا وحتى الساعة الثانية صباحًا، يتميز المطعم بتقديم الكثير من الوصفات المميزة والمختلفة.

فروع مطعم شاورما المحبوب

يتميز مطعم شاورما المحبوب بأنه من أهم المطاعم التي توجد في المملكة العربية السعودية، ويتميز بتقديم أهم وأشهى الوجبات وهذا السبب جعل المطعم ينتشر ويوجد له عدة فروع ومن هذه الفروع ما يلي:

فرع الخرج

يوجد هذا الفرع للمطعم في حي البرج بجانب عصير تايم، ويمكن التواصل عبر هذا الفرع من خلال رقم الهاتف 0548695677، ومواعيد العمل في هذا الفرع يكون من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة الثانية صباحًا.

فروع جدة

يوجد هذا الفرع للمطعم في حي الحمدانية، ويمكن التواصل عبر هذا الفرع من خلال رقم الهاتف 0555112480، ومواعيد العمل في هذا الفرع يكون من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثانية صباحًا.

يوجد هذا الفرع للمطعم في منطقة أخرى وهو فرع الرحيلي، ويمكن التواصل عبر هذا الفرع من خلال رقم الهاتف 0555112480، ومواعيد العمل في هذا الفرع يكون من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثانية صباحًا.

يوجد هذا الفرع للمطعم في منطقة أخرى وهو فرع منطقة أبحر، ويمكن التواصل عبر هذا الفرع من خلال رقم الهاتف 0556216859، ومواعيد العمل في هذا الفرع يكون من الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحتى الساعة الثانية صباحًا.

أسعار منيو مطعم شاورما المحبوب

الحمص

سعر وجبة حمص الدجاج هو 11 ريال سعودي.

سعر وجبة حمص اللحم هو 12 ريال سعودي.

سعر وجبة الحمص العادي هو 7 ريال سعودي.

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