بلاك بورد التقنية blackboard والتعليم الجامعي التقني بلاك بورد خالد وباقي الجامعات

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عمر شويل - جدة بلاك بورد التقنية blackboard والتعليم الجامعي التقني تعتبر بلاك بورد التقنية هي أحد التقنيات المستخدمة في عملية التعليم عن بعد، انتشرت حديثاً على مدى واسع، ويرجع هذا لجائحة كورونا، التي ظهرت مؤخراً، فتعمل الحكومات على السعي نحو تقليل الاختلاط وتوفير طرق أخرى للتواصل بدون لقاء مباشر يساعد على نقل الفيروس، وبالتالي قامت على تطوير التعليم ويتسأل الثير عن كيف احمل البلاك بورد على اللاب توب.

بلاك بورد التقنية blackboard الرؤية التعليمية للمؤسسة العامة للتدريب

حيث قامت المؤسسة العامة للتدريب التقني على تأسيس منصة إلكترونية خاصة بالطلاب تتيح التواصل بين الطلاب وهيئة التدريس، وكذلك توفير المحاضرات، لتسهيل الدراسة على الطالب الجامعي.

كما توفر كذلك فرصة أداء الامتحانات من خلال بلاك بورد التقنية بدون الذهاب إلى الكليات والتعرض للاختلاط وزيادة فرصة انتشار العدوى، وتوفير جو نفسي أكثر هدوء للطالب أثناء الدراسة، وأداء الامتحانات أيضا من خلال تلقي المحاضرات والتواصل مع المدربين أثناء وجود الطالب في المكان المناسب له في منتهى السهولة.

كيفية التسجيل على المنصة الخاصة بلاك بورد التقنية blackboard خاص الجامعة

عملت المؤسسة العامة للتدريب التقني على إتاحة الدخول إلى منصة بلاك بورد لأي طالب جامعي والتسجيل عليها بمنتهى السهولة عن طريق هذه الخطوات:

ادخل على الموقع الخاص بمؤسسة التدريب التقني.

ادخل كود الجامعة الملتحق بها الطالب.

ادخل الرقم الأكاديمي

ادخل رقم الهوية الخاصة بالطالب في كلمة المرور.

اختار زر الدخول ويقوم تلقائيا ً بالانتقال إلى صفحة بلاك بورد الخاصة بالجامعة.

رابط الدخول بلاك بورد التقنية

يحق لكل طالب الدخول من خلال رابط التسجيل الإلكتروني الخاص بالجامعة الملتحق بها على منصة البلاك بورد الخاصة بالكلية التقنية، وحضور كافة المحاضرات، والمناقشة مع المدربين وهيئة التدريس عن طريق المنصة.

في نهاية الدراسة يقوم الطالب بأداء اختبارات القياس بمنتهى السهولة واليسر والأمان في أي منطقة من المملكة العربية السعودية، أو حتى خارجها، وهو في موقعه من خلال منصة البلاك بورد.

ثم أدخال الرمز الكلية في خانة اسم المستخدم وهي الثلاثة أرقام الأخيرة من رقم تعريف الطالب.

ثم كتابة رقم الهوية في خانة كلمة السر في أول مرة، وبعدها يستطيع تغير كلمة السر حسب رغبته.

كما يتعين عليه تسجيل رقم الجوال الخاص بالطالب، والآن أصبح الطالب مسجل على منصة بلاك بورد للِكلية التقنية التي قامت لتأسيسها “المؤسسة العامة للتدريب التقني”.

ما هي الجامعات التي طبقت منصة بلاك بورد التقنية blackboard ؟

تم تطبيق منصة بلاك بورد في المملكة السعودية في عدة جامعات، وجاء هذا في ظل رؤية المملكة، 2030، ومن هذه الجامعات كلا من بلاك بورد خالد، وطيبة، والأمير سطام، وجازان، وحفر الباطن وبلاك بورد جامعه الطائف.