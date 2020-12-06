نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض شخصي من 5000 ريال حتي 2 مليون من مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب لمدة 60 شهر .. تعرف على الشروط والتقديم إلكترونياً الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قروض مصرف الراجحي السعودي، يقدم مصرف الراجحي العديد من الخدمات المصرفية الرائعة لعملائه، يقوم مصرف الراجحي بتقديم تمويل شخصي للأفراد يصل مبلغ التمويل إلى 2.000.000 ألف ريال سعودي، ويتميز هذا التمويل بانه يتم صرفه لجميع الأغراض الشخصية، ويتم الحصول عليه، بل ويتم الحصول عليه إلكترونياً عبر الرابط الخاص بمصرف الراجحي، وقد أوضح مصرف الراجحي بانه يتم صرف التمويل الشخصي وفق توافق شرعي إسلامي داخل المملكة وذلك لكل مبلغ مالي يختاره العميل، ويحرص مصرف الراجحي علي توفير سيولة نقدية كبيرة وصغيرة حتي تناسب جميع فئات المجتمع الراغب في الحصول علي تمويل، ويتم الصرف للسعودي والمقيم أيضاً، وسوف نوضح لكل متابعينا شروط الحصول على تمويل مالي من بنك الراجحي الشخصي، وكيفية الحصول على التمويل إلكترونياً دون الذهاب إلى المصرف خصيصاً.

شروط الحصول على قرض مصرف الراجحي بدون تحويل الراتب

ألا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي، بالإضافة إلى ألا يقل السن عن 25 عام ولا يزيد عن 55 عام.

التمويل يصرف فورا خلال 30 دقيقة فقط من بداية التقدم للتمويل مع تسهيل كافة الإجراءات المصرفية لجميع العملاء السعوديين وغير السعوديين.

يمكن الحصول علي التمويل سواء كان الشخص سعودي أو مقيم داخل المملكة، بالإضافة إلى أعلى حد للتمويل من أجل السداد يكون خمسة سنوات، واقل حد عام واحد فقط.

يسمح بتمويل القروض لموظفي البنوك بحد معين يبدأ من 50000 ألف ريال حتي 500000 ألف ريال، كما يسمح بتمويل القروض للأطباء بحد معين يبدأ من 50000 ألف ريال حتي مليون ريال.

كيفية التقديم على قرض بنك الراجي بدون تحويل الراتب

في حالة الرغبة في الحصول على قرض شخصي من مصرف الراجحي يتم الدخول إلكترونياً على الرابط الأتي: قرض شخصي بدون تحويل الراتب، ثم يتم ملي النموذج المطلوب وتسجيل كافة البيانات المطلوبة، والتأكد من جميع البيانات صحيحة، ويتم الموافقة على القرض من البنك بعد التأكيد من البيانات وتتواصل خدمة العملاء مع العميل لتأكيد الموافقة على القرض.

تتميز خدمات مصرف الراجحي بسهولة تنفيذ جميع الإجراءات التمويلية التي يتم تقديمها من جميع العملاء وهو ما يجذب العديد من العملاء إلى مصرف الراجحي، ويعد التمويل الشخصي بمصرف الراجحي أحد أهم التمويلات الشخصية التي تلقي قبولاً واسعاً نظراً لسهولة الحصول علي التمويل خلال دقائق من تقديم الطلب.

كيف يمكن حساب التمويل بالتفاصيل من مصرف الراجحي

يوفر مصرف الراجحي طريقة إلكترونية جديدة تسهل علي أي عميل سواء مواطن سعودي أو مقيم، بأن يقوم بحساب قيمة القرض الذي يرغب في الحصول عليه بأي فرع من فروع مصرف الراجحي داخل المملكة، ومعرفة قيمة القرض وقيمة القسط الشهري الذي سوف يتم دفعه شهرياً.