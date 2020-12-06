نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسوم تجديد رخصة السير في المملكة والشروط والأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رسوم تجديد رخصة السير، هو إجراء روتيني يجب أن يقوم به المواطنين و المقيمين في المملكة العربية السعودية، لذا يجب علي جميع المواطنين و المقيمين المتواجدين داخل أراضي المملكة العربية السعودية من معرفة طريقة جديد رخصة السير الخاصة بالمركبات ومعرفة رسوم و الشروط و الأوراق المطلوبة لتجديد الرخصة وذلك عن طريق منصة أبشر الالكترونية و الخاصة بالخدمات الحكومية المجودة داخل المملكة .

رسوم تجديد رخصة السير بالخطوات

يجب علي المواطن الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية السعودية.

إذا كانت أول مره تقوم بالتجديد فعليك تسجيل حساب عن طريق منصة أبشر الالكترونية وكتابة الاسم ورقم الهوية الوطنية وكتابة كلمة مرور سهل تذكرها ويمكنك معرفة طريقة تفعيل حساب أبشر أيضاً بكل سهولة ويسر .

إذا كنت مسجلاً من قبل فعليك كتابة اسم الدخول وكلمة المرور الخاصة بك.

عليك بالضغط علي أيقونة ” خدمات إلكترونية” والتي توجد في نفس الصفحة.

يظهر أمامك مربع ، عليك كتابة كلمة المرور داخله.

يجب عليك الضغط علي ” تجديد رخصة القيادة”.

سوف يتم الانتقال إلي صفحة جديدة يوجد بها الشروط والأحكام المقررة لتتمكن من تجديد الرخصة، عليك قراءتها بشكل جيد ثم الموافقة علي تلك الشروط إذا كانت تتوافق معك.

سوف يتم انتقالك إلي صفحة لآخري ويجب عليك الضغط علي إمكانية تجديد الرخصة.

سوف يظهر أمامك جميع بيانات الرخصة الخاصة بك، عليك التأكد من صحتها مرة أخري ثم الضغط علي كلمة تأكيد الموجودة في نهاية الصفحة.

عليك باختيار عدد السنوات التي ترغب في تجديد رخصة سيارتك سواء لمدة سنه أو ثلاث سنوات أو غيرها، وعند اختيار المدة التي تناسبك سيتم تحديد الرسوم التي يجب عليك دفعها.

بعد إتمام الدفع سيتم ظهور رسالة أمامك تفيد بنجاح تجديد الرخصة .

يجب عليك اختيار طريقة استلام الرخصة التي تناسبك.

عند الذهاب لاستلام الرخصة القديمة يجب عليك تقديم الرخصة القديمة للجهة المعنية ويجب أن تكون الإقامة سارية إذا كان المتقدم مقيم في الأراضي السعودية

شروط تجديد رخصة السيارة

بعد التطرق إلي رسوم تجديد رخصة السير، فيجب علينا معرفة الشروط الواجب توافرها لتجديد الرخصة وهي كالتالي: