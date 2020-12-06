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عمر شويل - جدة وظائف ديوان المظالم 1442 هو خبر يقوم بانتظاره جميع المواطنين والمواطنات داخل أراضي المملكة العربية السعودية، حيث أن الديوان يقدم العديد من فرص العمل و التعيين للمواطنين في مختلف فروع الديوان السعودي، من المعروف أن ديوان المظالم هو جهه قضائية مستقلة في المملكة العربية السعودية، والذي يضم حوالي 16 محكمة إدارية موزعه في مختلف محافظات و مدن المملكة، ومن مهام الديوان الرئيسية هو تحقيق العدل و الرقابة الإدارية علي جميع الأعمال الدارية في المملكة وذلك عن طريق تقديم التي يقدمها المواطنين في الديوان والعمل علي تحقيق العدالة الاجتماعية ورجوع الحقوق إلي أصحابها، ويعلن الديوان عن فتح باب التوظيف بشكل دوري لجميع الحاصلين علي المؤهلات العلمية من خريجي الجامعات و معهد الإدارة العامة للتقدم لهذه الوظائف.

وظائف ديوان المظالم 1442 وشروط التقديم للحصول علي الوظيفة

قد تم الإشارة إلي انه يجب أن تتوافر بعض الشروط عند التقديم للحصول علي وظيفة بالديوان وهي كالتالي:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية .

يجب أن يكون المواطن مناسب للوظيفة من حيث الطول والوزن واللياقة البدنية .

أن يكون المواطن حسن السير والسلوك وألا يكون محكوم علية باى قضية مخلة بالشرف والآداب.

ألا يزيد عمر المواطن عن 18 عام .

أن يكون حاصلاً علي المؤهل العلمي المناسب للوظيفة.

ألا يكون قد خدم في الديوان أو انتهت خدمته.

ألا يكون مفصولاً من أي جهه بسبب سوء الأخلاق أو غيرها.

أن يجتاز الاختبارات المقررة من قبل الديوان و التي يتم تقديمها في المركز الوطني للقياس.

النجاح في المقابلة الشخصية .

وظائف ديوان المظالم 1442 والتخصصات المطلوبة للعمل

مطلوب تخصص موارد بشرية .

تخصص إدارة المواد.

تخصص شريعة .

تخصص أنظمة .

تخصص أصول دين .

سكرتارية .

برنامج دراسات قانونية ” دبلوم “.

تخصص محاسبة .

قانون.

مكتبات .

تخصص إدارة مالية.

تخصص تقنية المعلومات .

طريقة التقديم للحصول علي الوظيفة

الدخول علي الموقع الرسمي لديوان المظالم في المملكة .

الدخول علي تبويب وظائف الديوان .

سوف يتم الانتقال إلي صفه جديدة يتم من خلالها كتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم للوظيفة المطلوبة والمناسبة لمؤهله العلمي .

كتابة جميع البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها .

الضغط علي إرسال.

مواعيد التسجيل في برنامج خبير

علي الراغبين في التسجيل في برنامج خبير الدخول إلي الصفحة الرسمية الخاصة بديوان المظالم والتسجيل في الأوقات التالية: