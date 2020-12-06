نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حجز موعد الأحوال المدنية للنساء 1442 وخطوات الاستعلام عن الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز موعد الأحوال المدنية للنساء 1442 بالمملكة العربية السعودية سنقوم بتوفيرها من خلال هذا التقرير، حيث تحتاج العديد من النساء بالمملكة العربية السعودية إلى حجز موعد بالأحوال المدنية لإتمام المعاملات الحكومية، ومع حرص الحكومة على توفير سُبل الخصوصية والراحة للنساء، فقد وفرت طرق حجز موعد الأحوال المدنية للنساء 1442.

حجز موعد الأحوال المدنية للنساء 1442

تتيح منصة أبشر الإلكترونية للنساء بالمملكة العربية السعودية إمكانية حجز موعد مع الأحوال المدنية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة أبشر.

النقر على أبشر للأفراد.

الدخول على الأحوال المدنية.

الدخول على قسم المواعيد.

إدخال البيانات المطلوبة.

تحديد الخدمة التي تريد إتمامها بمكتب الأحوال المدنية.

قم بتحديد الموعد وفقًا للجدول.

قم باختيار مكتب الأحوال المدنية الأقرب لك.

قم بتأكيد الموعد بعد الانتهاء.

استعلام موعد الأحوال المدنية

قد ينسى العميل في بعض الأحيان الموعد الذي قام بحجزه مع مكتب الأحوال المدنية، ولهذا وفرت منصة أبشر للمواطنين والمقيمين بالمملكة بجانب خدمة حجز الموعد، خدمة الاستعلام عنه من خلال الخطوات التالية:

قم بالدخول على رابط منصة أبشر. قم بالدخول على الأحوال المدنية. قم بالدخول على قسم المواعيد قم بإدخال البيانات المطلوبة وهي رقم الهوية وتاريخ الميلاد. قم الدخول على خدمة المواعيد وسيقوم الموقع بعرض المواعيد التي قمت بحجزها من خلال المنصة.

طباعة موعد الأحوال المدنية

يحتاج المستفيد بعد الانتهاء من خطوات حجز الموعد إلى طباعته، لاصطحابه معه إلى مكتب الأحوال المدنية، ويمكن طباعة الموعد من خلال: