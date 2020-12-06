نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية برقم الهوية أو اللوحة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية في السعودية 1442هـ، من أحد أهم الخدمات التي يجب القيام بها في حالة تسجيل أي غرامات أثناء السير بالمركبة على الطرق المختلفة في المملكة العربية السعودية، وذلك حتى تتضح قيمة الأموال المستحقة على صاحب السيارة، خصوصًا أن الكثير من الخدمات مرتبط بدفع هذه الأموال المستحقة، ومنها تجديد الرخصة، أو السفر إلى الخارج أو إصدار تأشيرات الخروج والعودة أو الخروج النهائي، وكذلك عند تجديد الإقامة بالنسبة للوافدين والهوية الوطنية بالنسبة للمواطنين السعوديين.

ونظرًا للتطور التقني في كثير من الدول فيما يخص إصدار الوثائق والمستندات، فقد واكبت وزارة الداخلية في المملكة هذا التطور من خلال موقعها على شبكة الإنترنت أو من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي أطلقتها في عام 2010م، وأدخلت إليها أكثر من 200 خدمة، من بينها التي نتحدث عنها، والتي يلجأ إليها المواطنون والمقيمون في كثير من الأوقات، سواء رجال أو نساء، فيما يأتي ذلك تيسيرًا عليهم، وتوفيرًا للوقت والجهد.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

نوضح معكم كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 1442هـ برقم الهوية، للتسهيل على المقيمين والمواطنين السعوديين في معرفة خطوات إنجاز هذه الخدمة المهمة، لذا يجب إتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية. ثم نكتب رقم الهوية بشكل صحيح. ندخل الرمز المرئي صحيحًا. علينا النقر على عرض. ثم يجب علينا الانتظار حتى تظهر نافذة بها خانات متعددة. ندخل جميع البيانات المطلوبة. سوف تظهر جميع معلومات المركبة، وقيمة المبالغ المستحقة.

الاستفسار عن مخالفة سير برقم اللوحة

جعلت منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، الاستعلام برقم اللوحة عن مخالفات المرور، لكي تُمكن المواطن والمقيم بالمملكة من معرفة جميع المخالفات التي سُجلت على مركبته، ولمعرفة الخطوات اللازمة بالاستعلام يرجى إتباع النقاط التالية: