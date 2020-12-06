طريقة التسجيل في برنامج وصول في السعودية لدعم المرأة العاملة

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عمر شويل - جدة تبحث السعوديات عن طريقة التسجيل في برنامج وصول في السعودية (برنامج نقل المرأة العاملة)، على اعتبار أنه من أفضل المبادرات التي أنشأها صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

ويهدف برنامج “وصول” لتخفيف أعباء النقل على السيدات السعوديات اللاتي يعملن بالقطاع الخاص، عن طريق نقل العاملات من وإلى مقر العمل بالتعاون مع شركات تشغيل مركبات الأجرة الخاصة المرخصة من وزارة النقل، وذلك عبر التطبيقات الذكية بالهواتف والأجهزة اللوحية، لرفع نسبة مشاركة المرأة ودعم استقرارها بالوظيفة.

طريقة التسجيل في برنامج وصول في السعودية

الدخول لبوابة وصول والضغط على أيقونة “انضمي الآن”.

سيتم توجيهك إلى بوابة طاقات، قومي بإنشاء حساب جديد أو سجلي الدخول للبوابة إذا كان لديكِ حساب سابق.

قومي بملء البيانات المطلوبة في صفحة برنامج وصول ببوابة طاقات.

بعد ذلك يتولى صندوق “هدف” مسؤولية التحقق من أهلية المرشحة، وهل هي مستوفية للشروط أم لا.

بعد التأكد من أهليتها يتم الضغط على “تسجيل في البرنامج” وإدخال بيانات موقع المنزل والعمل.

سيتم التواصل مع المستفيدة عن طريق إرسال رسالة نصية عبر الجوال، أو من خلال البريد الإلكتروني من أجل تفعيل باقة الدعم من قبل مزود الخدمة.

شروط برنامج وصول

يُشترط أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. ألا يقل عمر المتقدمة عن 18 عاماً ولا يتجاوز حد الـ 65 عاماً. ألا يتجاوز مجموع الراتب الشهري وبدل السكن حد الـ 8000 ريال سعودي. أن تكون المتقدمة مُسجلة بالتأمينات الاجتماعية. ألا يزيد مجموع الاشتراك في التأمينات الاجتماعية عن ثلاثة أعوام، وذلك في خلال الخمسة أعوام السابقة.

أهداف برنامج وصول

خفض نسبة البطالة عن طريق رفع نسبة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع الخاص.

تخفيف أعباء تكاليف النقل، مما يدعم استقرار المرأة العاملة وظيفياً.

تطوير وسائل نقل المرأة العاملة بالسعودية.

قيمة الدعم في برنامج وصول

تتمثل آلية الدعم في برنامج وصول بخصم 80% من تكلفة كل رحلة، وذلك بحد أقصى ألف و100 ريال في الشهر للمستفيدة، التي يبلغ راتبها الشهري 6000 ريال فما دون، وبحد أقصى 800 ريال في الشهر للمستفيدة التي يتراوح راتبها ما بين 6001 : 8000 ريال.

يُجدد مبلغ الدعم مع أول كل شهر ميلادي، وتبلغ مدة الدعم 24 شهراً تُحسب من تاريخ أول رحلة يتم القيام بها.

ما هي التطبيقات التي تدعم برنامج وصول؟