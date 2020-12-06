رابط التقديم وظائف حرس الحدود 1442|| شروط التقديم وظائف المدرية العامة للرجال

الدمام - رهف القحطاني - رابط التقديم وظائف حرس الحدود 1442، قامت المديرية العامة الخاصة بحرس الحدود في السعودية بالإعلان عن التوفر لوظائف حرس الحدود وذلك من أجل المواطنين بالمملكة العربية السعودية وتكون خاصة بالرجال فقط, وتقرر التعيين في مناطق سعودية.

التقديم في وظائف حرس الحدود 1442

يعد التقديم في الوظائف الخاصة بحرس الحدود لعام 1442 من الأشياء الأكثر التي يتم البحث عنها بجوجل, وخصوصا أن العديد من الشباب يريد أن يلتحق بالوظائف الحكومية.

وقد تقرر البدء في تقديم الأفراد لحرس الحدود يوم الثلاثاء الذي يوافق 16 من الشهر الرابع لعام 1442, ويستمر إلى يوم الخميس الذي يوافق 18 من نفس الشهر.

شروط التقديم في حرس الحدود 1442

تم التحديد للشروط الخاصة بالقبول في وظائف حرس الحدود تبعا للمديرية العامة الخاصة بها كما يلي:

• أن المتقدم يكون حاملا للجنسية السعودية.

• وأن تكون سمعته حسنة وكذلك أخلاقه ولم يتم الحكم عليه بحد شرعي أو كذلك جريمة تخل بالأمانة والشرف.

• أن يكون عمره 21 عاما فيما أزيد أو 45عاما فيما أقل.

• أن يمتلك الخبرات والمؤهلات التي تُطلب لأي وظيفة, وهناك شرط معادلة الشهادة للخريجين من الجامعات بالخارج.

• أن يكون الفرد مستعدا لأن يعمل بالقيادات البحرية لحرس الحدود في المناطق.

• الاجتياز للمقابلة الشخصية وكذلك الاختبار العملي.

رابط التقديم وظائف حرس الحدود 1442

تم الإقرار على التفعيل للرابط الخاص بالتقديم لوظائف حرس الحدود بالمملكة يوم 16 من شهر ربيع الآخر لعام 1442 من خلال الموقع الخاص بالمديرية العامة التابعة لحرس الحدود عن طريق رابط خاص من هنا.

حيث يكون على المتقدمين الذين تنطبق عليهم شروط التقديم الكتابة والتعبئة للاستمارة بشكل دقيق وصحيح.