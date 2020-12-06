الان…موعد صرف المساعدات المقطوعة 1442 من خلال الموقع وخطوات الاستعلام عنها

الدمام - رهف القحطاني - تقدم الحكومة مجموعة من الخدمات للمواطنين منها صرف المساعدات المقطوعة للعام الحالي 1442 فهي عبارة عن خدمة للمواطن الذي تعرض إلى ظروف صعبة، وأزمة كبيرة في العمل بسبب انتشار فيروس كورونا، حتى يستطيع كل مواطن الحصول على الدعم واتباع الخطوات الموجودة على الموقع الإلكتروني الخاص بالخدمة، لمعرفة طريقة الحصول على هذه المساعدات بشكل صحيح.

صرف المساعدات المقطوعة

تعتبر خدمة صرف المساعدات المقطوعة من أهم الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين للتغلب على أعباء الحياة المختلفة، فهي تقدم المساعدات للكثير بسبب الأزمات التي تعرض لها اغلب المواطنين بعد انتشار فيروس كورونا بشكل قوي.

وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي يمكن اتباعها عبر الموقع الإلكتروني، والوصول إلى خدمة المساعدات المقطوعة لمعرفة طريقة الحصول عليها والموعد المحدد للصرف، وهو موقع وزاره المواد والتنمية البشرية.

خطوات استعلام صرف المساعدات المقطوعة

في البداية حتى يتمكن المواطن من معرفة موعد صرف المساعدات المقطوعة يجب تسجيل الدخول إلى الموقع الإلكتروني المخصص من الحكومة، وهو موقع وزاره الموارد والتنمية البشرية، واتباع مجموعة من الخطوات لمعرفة الموعد المحدد، وهي عبارة عن الآتي: