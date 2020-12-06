الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442||شروط الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي

الدمام - رهف القحطاني - الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب، دائما نجد أن محركات البحث حاليا مرتفعة بسبب بعض الاشخاص الذي يقوم بالبحث عن موعد الصرف والاستعلام عن مساعدة المقطوعة داخل المملكة العربية السعودية، والتي تعتبر من المساعدات المهمة التي وفرتها السلطات السعودية لجميع المواطنين ذات الدخل المنخفض ومن أصحاب الداخل القليل، وبعض الأشخاص التي يمروا بظروف صحية، و بالأخص في ظل الظروف التي نعيشها خلال هذه الأيام من ظهور فيروس كورونا المستجد لعام 1442

مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

تصرف خلال هذا العام المساعدة المقطوعة وذلك من خلال الضمان الاجتماعي وهي تعتبر أكثر برامج الدعم المفيدة التي قامت وزارة الموارد البشرية بتوفيرها لجميع الأرامل والمطلقات، وأصحاب الدخل القليل وايضا بعض الأشخاص الأيتام الذين ليس لديهم من يعاونهم في مهنتهم.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة 1442

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن توفير رابط خاص بها لكي يقوموا المستفيدين من الدعم الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لعام 1442 من خلال هذه الطرق وهي تكون كما يلي:-

لابد أولا عزيزي المواطن المستفيد أن تقوم بالذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

من بعدها يتم اختيار كلمة الاستعلام.

سوف تتاح أمامك خانة لكتابة رقم الهوية، و تقوم بكتابة أيضًا رقم الطلب.

اضغط الأن على كلمة عرض سوف تظهر أمامك الرقم التي تريد الاستعلام عنه.

شروط صرف المساعدة المقطوعة