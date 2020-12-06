موعد تقديم المباحث العامة 1442||خطوات التقديم لوظيفة رقيب وجندي عبر منصة ابشر

الدمام - رهف القحطاني - تقديم المباحث العامة 1442، قامت المديرية العامة لمباحث العامة داخل المملكة العربية السعودية عن توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة لجميع الرجال وذلك لرغبته، في التقديم رقيب وجندي بجميع المناطق التي تتواجد في المملكة، وسوف نوضح لكم في المقال التالي موعد تقديم المباحث العامة 1442، وخطوات التقديم لوظيفة رقيب وجندي عبر منصة أبشر.
موعد التقديم المباحث العامة 1442
كما أوضحت مديرية المباحث، أن التسجيل سوف يبدأ من بداية يوم الأحد الذي يوافق 14 من شهر ربيع الثاني لعام 1442 ويوافق ايضا 29 من شهر نوفمبر الماضي 2020 كما أن سوف يستمر التقديم في هذه الوظائف لمدة اربع ايام، والتسجيل سوف يتم انتهائه الخميس 18 من شهر ربيع الثاني و3 من شهر ديسمبر 2020، ويجب على جميع الأشخاص الراغبين في الحصول على هذه الوظيفة أن يكونوا في تجهيز كافة الاوراق الشخصية الخاصة، بهم الالتحاق بها ويفضل أيضًا التقديم فى المواعيد المحددة التي توفرها الوزارة بالمملكة.
خطوات التقديم في وظائف المباحث العامة 2020 1442
عملت وزارة الداخلية بالمملكة على وضع كافة الخطوات للتقديم في الوظيفة المباحث العامة لعام 1442 من خلال بوابة أبشر ولكن لابد من التوافق الشروط والخطوات على المتقدم للوظيفة، وخطوات التقديم تكون كالاتي:-
- يفضل في البداية أن نقوم بدخول عبر بوابة أبشر الإلكترونية للتوظيف.
- سوف تتوفر أمامك عزيزي المتقدم خيارات عديدة.
- قم باختيار الوظائف المتاحة أمامك في الخانات .
- سوف يتم الانتقال عبر الصفحة الرسمية الخاصة بتقديم في الوظيفة، التي يتواجد فيها دور المباحث لعام 1442
- قم بالدخول عبر الإعلان الخاص بالوظيفة التي تريدها.
- و اضغط على زر التقديم.
- قم بكتابة كافة البيانات الخاصة بك.
- سيتم إرفاق كافة المستندات والبيانات المختصة في المدينة التي تكون تابع لها داخل المملكة العربية السعودية.
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