حساب المواطن يعلن عن إيداع مستحقات الدفعة 37 وإعلان أسباب وقف الدعم لبعض المواطنين

الدمام - رهف القحطاني - حساب المواطن هو أحد أهم برامج الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للمواطنين والأسر الكثير احتياجا للمواطنين أصحاب الدخول المعدومة والمحدودة، ويقدم هذا الدعم في صورة دعم مادي يصرف للمواطنين ويضاف على حسابهم الشخصي فى كل شهر، وقد حدد خادم الحرمين الشريفين ميعاد صرف دعم حساب مواطن للمستفيدين والمستحقين منه في العاشر من كل شهر، وقد طلب برنامج حساب مواطن من المستفيدين القيام بعملية تصحيح وتحديث البيانات الخاصة بهم للوقوف على مدى أحقية المستفيدين، والوقوف وعلى حالتهم المعيشية والاجتماعية.
شكاوى بعض المستفيدين من حساب مواطن
قدم بعض المستفيدين والمستحقين من دعم حساب مواطن شكاوى تتلخص في إيقاف صرف الدعم لهم بدون سبب، إلا أن القائمين على برنامج حساب مواطن وضحوا في أن السبب في إيقاف صرف الدعم لبعض المستفيدين والمستحقين لحساب مواطن، يرجع لعدم القيام بعملية تصحيح البيانات الخاصة بهم وعدم قيامهم بتقديم اعتراض خلال المدة المحددة بشكل مسبق وهى ٩٠ يوما.
قيمة المبالغ المصروفة المستحقين من حساب مواطن
بلغ عدد المستفيدين من برنامج حساب مواطن في الدفعة 37 حوالى ١٠.٦ مليون مستحق ونستفيد وتابع، وبلغ قيمة المبالغ الموضوعة في إجمالا في حساب المستفيدين
- في شهر نوفمبر السابق ١.٨ مليار ريال سعودي، مخصص لدعم شهر نوفمبر
- في حين بلغت التعويضات المستحقة عن الدفعة السابقة بشكل رجعي، مبلغ وقدرة ٤٥ مليون ريال سعودي.
- إجمالي ما تم دفعه البرنامج المستحقين منذ بدايته، بلغ أكثر من ٨٤ مليار ريال سعودي، من هذا المبلغ ما يقارب من ٦٢٩ مليون ريال دفعت بتعويضات عن الدفعات السابقة.
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