رسميا..رابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن المبالغ المقطوعة في المملكة السعودية 2020

الدمام - رهف القحطاني - لمعرفة رابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي والاستعلام عن المبالغ المقطوعة يمكن تسجيل الدخول إلى هيئة الضمان الاجتماعي، فهو عبارة عن خدمة يتم تقديمها من المملكة العربية السعودية إلى جميع المواطنين المتضررين من انتشار فيروس كورونا المستجد، ويؤثر ذلك على قدرتهم المعيشية ويساعدهم هذا في تحسين الحياة، والوصول إلى الدخل المناسب لجميع الأسر.

رابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي الاستعلام عن المبالغ المقطوعة

حتى يتم التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي يجب إتمام مجموعة من الخطوات بشكل إلكتروني عبر موقع الوزارة:

أولا يجب تسجيل الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية عن طريق الرابط المباشر هنا.

ثانيا لابد من اختيار الخدمة وتحديد المستفيد في الضمان الاجتماعي.

معرفة جميع الشروط التي وضعتها الوزارة للحصول على الخدمة.

ثم الضغط على أيقونة التسجيل لفتح الاستمارة.

إدخال جميع البيانات المطلوبة في نموذج استمارة مقطوعة الضمان الاجتماعي.

التأكد من إدخال البيانات الشخصية الصحيحة داخل الاستمارة، وإرفاق المستندات المطلوبة.

ثم يجب تحديد الحساب البنكي حتى يمكن استلام الراتب عليه.

إدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني أثناء عملية التسجيل.

أخيرا يتم الضغط على أيقونة التسجيل لإنهاء الطلب.

شروط صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي

للحصول على معاش الضمان الاجتماعي لأي مواطن يجب أن تنطبق عليه الشروط التي وضعتها الوزارة، وهي عبارة عن الآتي: