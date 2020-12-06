رابط الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال رقم الطلب 1442 من مقطوعة الضمان الاجتماعي

الدمام - رهف القحطاني - الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من هيئة الضمان الاجتماعي وذلك خلال شهر ديسمبر، فهي عبارة عن خدمة يتم منحتها المملكة العربية السعودية لجميع المواطنين للمساعدة في أعباء الحياة لمن يتضرر من أزمة فيروس كورونا، وتكون الأولوية للأسر الفقيرة، وقد انتشرت أخبار عن وقف المساعدة خلال الفترة الحالية، إلا أنها يتم استئنافها مرة أخرى.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

حتى يتم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة يجب تسجيل الدخول إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومعرفة الخدمات المتاحة من الوزارة وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أثر على جميع المواطنين في الحالة المعيشية، وكانت بعض المنح تم إيقافها ولكن يتم الاستئناف خلال هذا الشهر وإعادة صرف المساعدة المقطوعة مرة أخرى بالنسبة للجميع.

الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة

حتى يتم الاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من خلال هيئة الضمان الاجتماعي يجب اتباع الخطوات التالية: