الان..رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين للتعليم وشروط التسجيل في الإختبارات 1442 بالمملكة

الدمام - رهف القحطاني - رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين للتعليم، قامت الهيئة القومية للتعليم، بالإعلان عن رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين وشروط التسجيل في الإختيارات 2020 حيث أن هذه الرخصة تكون إختبار تقوم الهيئة القومية للتعليم بتقديمه ولابد من إجتيازة ليستطيعون الاختيار من بينهم ومن يستحق في الاستمرار قي مهنة التدريس في المملكة العربية السعودية يتم إختيار الكوادر المتخصصة، التسجيل في الرخصة من المقومات الهامة للتعليم والمعلمين.

التسجيل في الرخصة المهنية للتعليم

قامت الهيئة القومية في المملكة العربية السعودي للتعليم بوضع عدد من الخطوات للتسجيل في الرخصة المهنية للتعليم وهي:

الدخول على الموقع الرسمي للهيئة من هنا.

النقر على ملف المستفيد.

الدخول من خلال حسابك الخاص.

الضغط على الموافقة على قواعد الشروط والأحكام.

اختيار الموعد المناسب.

شروط التسجيل في التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

قامت الهيئة المهنية للتعليم بوضع عدد من الشروط ومنها:

يلزم على الشخص الذي يقوم بالتقديم للإختبارات أن يكون حاصل على شهادة تخرج.

يلزم على المتقدم الحضور عند الإختبار.

يلزم الجلوس في قاعة الاختبارات

الحضور بالزي الخاص الرسمى.

يلزم النجاح في الاختبارات والحصول على مجموع لا يقل عن 97% من المجموع حتى يستطيع الحصول على رخصة درجة معلم خبير.

رسوم التسجيل في إختبار الرخصة المهنية للتعليم

يوجد عدد من الرسوم التي فرضتها الهيئة المهنية للتعليم لأداء اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والحصول على رخصة بدرجة معلم خبير وهي: