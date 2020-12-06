نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تفعيل بطاقة تسوق الراجحي ومزايا استخراجها وكيفية شحنها بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة تفعيل بطاقة تسوق الراجحي , يتسائل الكثير من الأشخاص حول الطريقة التي يجب إتباعها لتفعيل بطاقة تسوق الراجحي، فالأمر سهل للغاية، ويعد مصرف الراجحي من المصارف المشهورة في مختلف أنحاء الوطن العربي، حيث يسعى دائماً إلى تقديم مجموعة من الخدمات المختلفة والمتنوعة لجميع العملاء التابعين له.

طريقة تفعيل بطاقة تسوق الراجحي

يوجد بعض الخطوات التي يجب اتباعها حتى يتم تفعيل بطاقة فيزا تسوق مصرف الراجحي، وهي كالتالي:

ينتظر العميل يوم حتى يقوم بتنشيط الفيزا.

يتصل العميل بمصرف الراجحي.

يقوم العميل بالنقر على رقم 3، حتى يدخل إلى القسم التابع للبطاقة الإئتمانية، ويصلب من أحد ممثلي خدمة العملاء بضرورة تفعيل الفيزا.

يطلب ممثلي خدمة العملاء من العميل أن يقول له آخر أربع أرقام من البطاقة الشخصية، لضمان الخصوصية.

وبهذا تكون فيزا بنك الراجحي جاهزة للاستخدام، بعدها يقوم بشحنها بقيمة 100 ريال.

مزايا بطاقة فيزا الراجحي

هناك مجموعة من المميزات التي تتمتع بها فيزا بنك الراجحي، وهي كالتالي:

من الممكن أن يحصل العميل على الفيزا أونلاين، وهذا عن طريق خدمة مباشر للأفراد، وبعد ذلك يتم استلامها عن طريق وسيلة نقل.

تمنح أفضل سعر خلال عمليات التحويل في حال استخدامها في العمليات التسويقية.

توفر ميزة مهمة جداً وهي أنها لا تقوم بأي عملية خصم عند الشراء من خلال عملات أخرى مختلفة.

تعد هذه البطاقة من البطاقات المدعمة من خلال الباي بال، سواء من حيث إرسال المبلغ المالي أو استقباله.

يتم شحن البطاقة بريال واحد، وبعد ذلك يقوم العميل بشحنها بالمبلغ الذي يريده.

طريقة شحن بطاقة فيزا الراجحي