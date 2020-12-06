رابط التقديم في وظائف حرس الحدود 1442 وشروط وطريقة التقديم عبر ابشر للتوظيف

الدمام - رهف القحطاني - وظائف حرس الحدود في المملكة العربية السعودية من الوظائف التي يترقب الملايين من المواطنين في المملكة بفارغ الصبر لأنها توفر عدد كبير من الوظائف الشاغرة في مختلف المناطق بالمملكة، وفي الفترة الأخيرة أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود في المملكة عن عدد من الوظائف الشاغرة وعلى من تنطبق عليه الشروط سرعة التسجيل في الوظائف.

وظائف حرس الحدود بالسعودية

تعتبر المديرية العامة لحرس الحدود بالمملكة من أقدم الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، والتي تعتبر الحصن والدرع الواقي للبلاد من خطر هجوم الأعداء على المملكة، والتي توفر باستمرار عدد كبير من الوظائف المختلفة في جميع التخصصات، والتي يبدأ التقديم فيها بداية من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأول 1442، حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020 الموافق 18 من جمادي الاول 1442.

شروط التقديم في وظائف حرس الحدود 1442

على المتقدم في وظائف حرس الحدود أن يكون سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم للوظائف يتمتع بحسن سير وسلوك وليس محكوم عليه في أي جرائم.

أن لا يزيد عمر المتقدم عن 45 عاماً ولا يقل عن 21 عاماً.

أن يتملك خبرات للوظائف المتاحة.

اجتياز الكشف الطبي وكافة اختيارات القبول.

أن يكون لديه المؤهل المناسب لكل وظيفة.

طريقة التقديم في وظائف حرس الحدود 1442

يتم التقديم في وظائف حرس الحدود بالمملكة العربية السعودية من خلال موقع ابشر للتوظيف وكتابة جميع البيانات الخاصة بالمتقدم والضغط على أيقونة الموافقة تحديد رغبات الوظائف واختيار الوظيفة والضغط على حفظ الطلب.