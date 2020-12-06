نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن مبادرة أفكار ترفيهية جديدة بالمملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة حول مبادرة الأفكار الترفيهية الجديدة في المملكة العربية السعودية من قبل تركي آل الشيخ، حيث قام تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بدعوة عدداً من السعوديين والأشخاص المقيمين على أرض المملكة العربية السعودية بهدف تقديم ما لديهم من مبادرات تدخل ضمن نطاق نشاط الهيئة، وقال آل الشيخ في مقطع فيديو مخاطباً كل سعودي وسعودية ومقيم أن يتقدم بمبادرة على هيئة مقطع فيديو مدته 3 دقائق، مشيراً إلى أن الهيئة سوف تتبنى أفضل 20 مبادرة منها.

ومن الجدير بالذكر أنه قام بتسليط الضوء على الأولوية في هذا المجال للسعوديين والسعوديات للقيام بدورهم الفعال، وقد أشارت الهيئة من خلال الإعلان الخاص بها أنها سوف تستقبل الأفكار المشاركة في المبادرة من خلال البريد الإلكتروني الخاص بهم idea @gea.gov.sa ، حيث يذكر أن عودة آل الشيخ إلى المملكة بعد رحلة علاجية ناجحة رفعت حالة الزخم التي ترتبط بصناعة الترفيه في المملكة، حيث من المقرر أن تشهد السعودية على مدار العام المقبل العديد من الفعاليات الترفيهية لاستكمال المسيرة التي بدأتها الهيئة قبل جائحة كورونا، وكان المستشار تركي آل الشيخ وصل مساء السبت الماضي إلى العاصمة الرياض قادماً من الولايات المتحدة الأمريكية بعد رحلة علاجية دامت عدة أشهر وتأجلت فيها عودته للرياض أكثر من مرة.

وقد قام تركي آل الشيخ بنشر فيديو من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي في تويتر يوثق لحظة وصوله إلى مدينة الرياض، وقام بنشر التويتة بتعليق عليه بقوله “الحمد لله الرياض” وفور نزوله من الطائرة خر تركي آل الشيخ ساجداً على أرض المطار حمداً لله على وصوله سالما إلى أرض الوطن، حيث يسعى تركي آل الشيخ خلال الفترة الأخيرة إلى تحقيق استراتيجية المملكة العربية السعودية في 2030، وذلك بهدف النهوض بها وتحقيق ما تسعى إليه منذ سنين، كما شملت المبادرة توزيع ما يقرب من 20 جائزة لأفضل أفكار تم إبداعها بهدف حصولها على الدعم الشامل للتطور.