نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك التسليف بالسعودية يقدم قرض التميز بشروط متاحة للجميع لإنشاء مشروعك 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك التسليف يقدم الكثير من القروض المفيدة للمواطنين ، ومن هذه القروض هو قرض التميز، وهو عبارة عن خدمة الكترونية، يقوم باتاحته بنك التنمية الاجتماعي السعودي، والهدف منه هو تمويل تلك المشاريع التي تتكلف في استثمارها فوق ال 300 ألف ريال سعودي، ولاتزيد عن 8 مليون ريال سعودي، وكذلك لابد من وجود معايير التميز التي حددها بنك التسليف، وكذلك وضَع البنك متطلبات وشروط للتقديم على هذه الخدمة أو القرض، وكذلك وضع خطة لكيفية التقديم لقرض التميز من خلال الموقع الالكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية، وذلك يستطيع الجميع إذا انطبقت عليهم الشروط التقديم للخدمة بكل سهولة. بنك التسليف ومتطلبات وشروط قرض التميز لإنشاء مشروعك 1442 بنك التسليف والشروط والمتطلبات الخاصة بقرض التميز: أن يكون المتقدم لطلب التمويل سعودي الجنسية.

عمر المتقدم لتمويل قرض التميز لا ينقص عن 25 ولا يزيد عن 55 عاماً.

لايحق له أن يجمع بين طلبين تمويل في قت واحد من تمويلات بنك التنمية الاجتماعي.

أن يكون غير مشغول بشئ آخر عن مشروعه الذي قدم الطلب من أجله.

تقديم ضمان عيني من قيمة التمويل المطلوب من البنك بنسبة 30%.

لايكون المتقدم بالطلب مالكاً لأي منشأة أخرى غير التي قام بطلب التمويل لها، وكذلك لا يكون شريكاً في مشروع آخر وقت تقديم طلب التمويل.

أن يكون وضعه المالي والائتماني يسمح له بالحصول على قرض التميز.

يكون صاحب قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

أن يكون المشروع الذي يطلب التمويل من أجله هو من أحد المشاريع التي يمولها بنك التسليف.

تحقيق نسبة السعودة النظامية من العدد الكلي للقوى العاملة في المشروع. بنك التسليف وخطوات تقديم الحصول على قرض التميز قم بالدخول على صفحة بنك التسليف.

ثم انتقل لصفحة التقديم.

قم بتسجيل هويتك وتاريخك الميلادي في موقع بنك التنمية الاجتماعي.

سيتم التحقق من بياناتك التي أدخلتها من خلال مركز المعلومات الوطني.

في حالة مطابقة بياناتك المسجلة سيتم استيراد جميع بياناتك من الجهات الحكومية المعنية بذلك.

تقوم باستكمال بياناتك المطلوبة لآخذ قرض التميز في الصفحة.

ثم تقوم بتسليم جميع الوثائق والأوراق المطلوبة.

بعدها سيحدد لك مقابلة شخصية تقوم بإجراءها.

وسيتم توقع عقد التمويل.

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