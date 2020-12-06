نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بكورونا في تونس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة التونسية، اليوم الأحد، 45 وفاة و1091 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة.

وبحسب تقرير الصحة التونسية، وصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا إلى 3526، بينما إجمالي الإصابات وصل إلى 102991.

وأعلنت الصحة المغربية، أن عدد المتعافين بلغ 76441، مشيرة إلى أنه يتم حاليا التكفل بـ1433 مصابا بالفيروس في المستشفيات بالقطاعين الخاص والعام.

وأوضحت أنه يقيم حاليا 288 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين في حين يخضع 112 مصابا للتنفس الاصطناعي.