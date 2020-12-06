نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن فاتورة الكهرباء 1442 برقم الحساب في السعودية بجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن فاتورة الكهرباء، استعلم الآن بكل سهولة عن فاتورة الكهرباء وانت جالس بالمنزل بطريقة سهلة ومباشرة، حيث تعمل شركة السعودية للكهرباء على تقديم افضل خدمات طاقة ذات مستوى عالمي للمواطنين، ورسالتها الوحيدة هي أن تمد المملكة العربية السعودية بالكهرباء لكى تزود العالم بالطاقة.

استعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب

عملت الشركة السعودية للكهرباء على تحديث خدماتها لكى تستمر في التواصل مع مشتركيها في أي مكان وأي وقت، لذلك أصدرت الشركة السعودية للكهرباء تطبيق على الجوال بأسم (الكهرباء) حيث يخدم هذا التطبيق كل المشتركين بصور سهلة وبسيطة جدا، حيث يقدم التطبيق الأجهزة الذكية كل من:

يمكن من خلال التطبيق الاستعلام عن الفاتورة عن طريق رقم الحساب فقط.

يوفر التطبيق الاستعلام عن حالة طلب عن طريق إدخال رقم الطلب.

يستعرض التطبيق أماكن الخدمات وكيفية الوصول أليها.

يعرض التطبيق الكثير من المعلومات العامة.

يمكن من خلال التطبيق التسجيل في خدمة الفاتورة إلكترونية و خدمة رسائل الجوال القصيرة.

وإرسال استبيانات لكى تحسن من نفسها لكي تخدم المشترك.

قم بتحميل التطبيق (الكهرباء) إذا كان جوالك اندرويد.

قم بتحميل التطبيق (الكهرباء) إذا كان جوالك أيفون.

خدمة الفاتورة الإلكترونية

خدمة الفاتورة الإلكترونية هي خدمة أضافية حيث توفر على المواطن الحصول على فاتورة استهلاك الكهرباء شهريا من خلال البريد الإلكتروني، حيث يستطيع المشترك الحصول على أشعارات مستمرة كل شهر بصدور الفاتورة، ويعرف إذا اقترب موعد فصل الخدمة في حالة عدم دفع الفواتير، يرسل أشعار تأكيدي باستلام سداد الفاتورة اشترك في الخدمة من خلال رابط خدمة الفاتورة الإلكترونية. تحتاج فقط للتسجيل رقم حسابك والبريد الإلكتروني الخاص بك ثم الضغط على كلمة تسجيل.

خدمة الرسائل المجانية

وفرت الشركة السعودية للكهرباء خدمة الرسائل عن طريق الجوال لكى تبقي على تواصل دائم مع المستهلكين ولكى تشترك في هذه الخدمة يجب أولا زيارة هذا الموقع (خدمة الرسائل المجانية) ثم قم بتعبئة البيانات حيث يتطلب رقم الحساب ورقم الجوال فقط أو إرسال رقم الحساب برسالة قصيرة على رقم (500120)، للتعديل الحساب المسجل بالخدمة اضغط على (1# ثم رقم الحساب)، إذا كنت تريد إلغاء الاشتراك اضغط على (2# ثم رقم الحساب).