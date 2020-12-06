رسمياً..موعد صرف حساب المواطن ديسمبر 2020 الدفعة 37 بعد التعديل الجديد

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عمر شويل - جدة موعد صرف حساب المواطن ديسمبر 2020 الدفعة 37 بعد التعديل الجديد، أعلن في صباح اليوم برنامج الدعم الأشهر في المملكة العربية السعودية حساب المواطن عن الموعد الجديد لصرف الدفعة 37 الخاصة بشهر ديسمبر 2020، فيما أعلن البرنامج عن إستمرار تعليق إستقبال دفعات جديدة من المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم برنامج حساب المواطن، فيما أتاح إمكانية إضافة التابعين في البرنامج، لذا نوضح لكم عبر موقع ثقفني في الفقرات التالية خطوات الإستعلام عن صرف الدفعة الجديدة من برنامج حساب المواطن والشروط التي أعدتها الحكومة السعودية لحصول المستفيدين على الدعم من أجل ضمان وصول الدعم إلي مستحقيه.

موعد صرف حساب المواطن ديسمبر 2020 الدفعة 37 بعد التعديل الجديد

وفقاً إلي التعديلات التي وضعتها الحكومة السعودية بناء على قرار خادم الحرمين الشريفين بتوحيد ايام صرف الدفعات الجديدة للمواطنين السعوديين، والمقرر أن يكون في صباح يوم العاشر من الشهر الميلادي وفي حالة تغيير عن اليوم المقرر للصرف يكون بسبب عطلة رسمية أو إجازة طارئة نتيجة كوارث طبيعية أو ما شابه ذلك، فيتم ترحيل موعد الصرف يوماً واحداً أو يومين حسب التغيرات الجديدة التي يتم الإعلان عنها قبل موعد الإيداع بأيام من قبل برنامج حساب المواطن، وبناء علي التساؤلات والاستفسارات الكثيرة حول موعد صرف الدفعة 37 الخاصة بشهر ديسمبر فقد أعلن اليوم برنامج حساب المواطن أن صرف الدفعة 37 يكون يوم الخميس الموافق 10 ديسمبر.

الاستعلام عن حساب المواطن الدفعة 37

يستطيع كل مواطن سعودي مستفيد من برنامج حساب المواطن الدخول علي موقع حساب المواطن والتعرف علي نتائج الأهلية والاستحقاق الخاصة بالدفعة الجديدة، ويتم الإستعلام من خلال الخطوات التالية:

الدخول على موقع حساب المواطن https://www.ca.gov.sa/. الضغط على الإستعلام عن نتائج الأهلية. تسجيل رقم الهوية الوطنية. النقر على استعلام. ستظهر أمامك جميع تفاصيل الدفعة الجديدة.

فيما أتاح برنامج حساب المواطن العديد من خدمات التواصل والتي من أهمها خدمة صوتك مسموع والرقم الموحد للتواصل، التعرف على الآليات الجديدة للصرف والشروط.

حيث نوه البرنامج أن عمليات الصرف والإيداع جاءت وفقاً إلي الضوابط الجديدة التي أعلن عنها برنامج حساب المواطن في شروط دعم حساب المواطن والتي جاءت في المقدمة جنسية المستفيد والتي يجب أن تكون سعودية، إضافة علي ذلك تواجد المستفيدين في المملكة.