نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الدعم السكني للعزاب وطريقة التقديم على سكني في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الدعم السكني ، تقدم وزارة الإسكان السعودية الكثير من الخدمات والتمويلات السكنية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، لتمكن الغير متزوجين من تقديم طلب للحصول على وحدة سكنية، بعد أن تمت الموافقة على شروط سكني للعزاب من طرف لجنة الإسكان في مجلس الشوري، ولكن قبل أن تقوم بالتسجيل يوجد بعض الشروط التي يجب توافرها، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على شروط الدعم السكني للعزاب، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

شروط الدعم السكني

إذا كنت غير متزوج وتريد التقديم والحصول على وحدة سكنية يجب توافر هذه الشروط التي وضعتها وزارة الإسكان في السعودية والشروط كالأتي :

يجب أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية .

أن يكون المتقدم مقيم بداخل المملكة .

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن خمسه وعشرون عاما .

يجب أن لا يكون المتقدم يملك منزل لا هو ولا فرد من أفراد أسرته خلال الخمس سنوات الماضية .

يجب أن يكون المتقدم على سكني لا يملك منزل من برنامج دعم سكني الحكومي .

أن لا يكون المتقدم متزوج أو سبق له الزواج وطلق .

يمكن للغير متزوج التقديم في الدعم السكني إذا كان والديه متوفيان .

يمكن للعازب التقديم إذا كان يعيل إخوته بعد وفاة الأب .

خطوات التسجيل في الدعم السكني

بعد توافر شروط الإسكان الجديدة في المتقدم السعودي، حينها يمكنه التسجيل من خلال هذه الخطوات :

أولا قم بالدخول على موقع وزارة الإسكان الخاص بالتقديم .

الخاص بالتقديم . بعد ذلك قم بالدخول على رابط تسجيل سكني .

. أنقر على خيار تسجيل جديد لفتح حساب خاص بك .

قم بكتابة البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح .

بعد ذلك قم بتأكيد وتفعيل حسابك، للحصول على الخدمات التي يقدمها الدعم السكني .

بعد تفعيل حسابك يمكنك التقديم على سكن .

بعد ذلك يجب عليك كتابة البيانات المطلوبة منك مثل، إذا كنت حاصل على سكن مسبقا من الدعم السكني أو لا، مدة إقامتك بالخارج إذا سبق لك السفر، والشهادة الحاصل عليها .

قم بكتابة بيانات الاتصال المتاحة لكي يتواصلوا معك إذا حصلت على الموافقة من الدعم السكني .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم شروط الدعم السكني للعزاب وخطوات التسجيل فيه .