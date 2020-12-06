نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقه الحصول على رقم الأبيان الراجحي وأهميته في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد مصرف الراجحي من اهم مصارف السعودية وكثير من البلاد ومقرة الأول بالرياض ويعد مصرف الراجحي من اهم البنوك الإسلامية وهو شركة مساهمة سعودية عامة ويعمل به الألف من العاملين، كما انه لها اكثر من 545 فرعاً وأكثر من 5,190 جهاز صراف آليي .

كما يقدم البنك خدمات وتمويل لأفراد والشركات ويجب أن لايقل عمر الفرد عن 18عام ويكون سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة وبالنسبة للشركات يوجد بعض الشروط والأحكام لابد الموافقة عليها قبل التمويل.

يعد رقم الأبيان الراجحي عبارة عن أضافه حروف من الجهة الشمال ويقوم رقم الأبيان بتسهيل العمليات المالية من خلال قراتها والتعامل معها بصورة ألية وهذا الرقم يختلف رمزه وفقا لا اختلاف البنك.

طريقة الحصول على رقم الأبيان

الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتسجيل الدخول. قم بعمل علامة على أيقونه بنوك سعودية. اختر من قائمة البنوك مصرف الراجحي. اكتب رقم حسابك الخاص بمصرف الراجحي في خانة رقم الحساب. اضغط على أيقونه الحصول على رقم آبيان . أو يمكن زيارة الفرع وتقديم رقم الحساب والهوية يظهر رقم الأبيان الخاص بك ويقوم الموظف بطباعته.

معرفة رقم الأبيان الراجحي

من الممكن الوصول إلى رقم ايبأن الراجحي من خلال العديد من الطرق وتعتبر طريقة معرفته عبر صراف الراجحي الأكثر شيوعا بين العملاء من خلال :

يتم التوجه إلى أقرب صراف آلي لبنك الراجحي. ثم إدخال رقم الهاتف الخاص بالعميل والمدون في البنك. ثم الدخول على خيارات الصراف الآلي ويتم الضغط على تعديل العنوان. يقوم الصراف بطلب رقم الهاتف من جديد. يتم إرسال رسالة تأكيد تتضمن الرمز ثم إرسال رسالة نصية إلى الهاتف تشمل بيانات الحساب التابع لرقم الهاتف. تكون البيانات هو رقم الايبان الراجحي ورقم الحساب ومعلومات البطاقة الآلية الصراف الآلي.

أهمية رقم الأبيان الراجحي

استخراج الحوالة المصرفية من خلال النظام الإلكتروني والتأكيد على صحة رقم الحساب لتجنب الحوالات الخاطئة.

سريع في التعامل البنكي.

يعمل على عدم تأخير الحولات المالية أو توقفها.

نظام عالى الدقة.

قبل أي عملية تحويل يقوم بالتأكيد على معلومات وبيانات المستفيد لتجنب حدوث أي خطا

الفرق بين رقم الأبيان ورقم الحساب البنكي

يتكون رقم الآبيان من رمز يحدد البلد الذي ينتمي إليه الحساب وبنك صاحب الحساب ورقم الحساب ويحتوى على 34 خانة ولكن رقم الحساب يحتوى على 24 خانة.

كما أن رقم الأبيان يتكون من اربع خانات منفصلين مثلا SA12 3000 0000 0456 7891 0123 لتسهيل القراءة ولكن عند الكتابة تكتب متصلة بطريقة الكترونيا وهما :

رمز البلد حرفين sa ورمز التدقيق ايضا رقمين ورمز البنك رقمين ورقم الحساب الأساسي 18رقم أو حرف وأذأ كان اقل من 18 رقم يتم أضافه أصفار.

والجدير بالذكر من خلال خدمة الدعم الفني المجاني لخدمة العملاء يمكن الاتصال بها وذلك على رقم 966920003344+ وسوف يتم التوضيح من خلال الهاتف اى مشكلة تواجهه العميل وكذلك الاستفسار حول ما يخص حساب البنك