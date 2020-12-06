نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض بنك الراجحي الأسرع بدون كفيل أون لاين حتى 500 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة في إطار التحديثات المستمرة من أجل تطوير الخدمات المقدم للعملاء، لتقديمها إلكترونيًا وبكل سهولة ويُسر، ننشر لكم تفاصيل الحصول على أسهل تمويل شخصي أو قرض بنك الراجحي أون لاين، متوافقًا مع الشريعة الإسلامية بدون كفيل، ويتم صرفه في أقل من 30 دقيقة، بالتزامن مع الحصول على عدد من التمويلات الأخرى السريعة أيضًا، كالتي تتعلق بتمويل تجديد المنزل أو العقارات، وتمويل الإعداد لحفل الزفاف والزواج، بالإضافة إلى تمويلات الحصول على السيارات أو تمويلات التعليم ومواجهة النفقات غير المتوقعة، بالتزامن مع طرح منتج التمويل الشخصي الجديد المطور عن طريق السلع ومنتج التمويل عبر الأسهم القائم، ويتم التواصل واستقبال الطلبات والتقديم على مدار اليوم وفي جميع أيام الأسبوع عبر التطبيق أون لاين والموقع الإلكتروني الرسمية وخدمة العملاء.

قرض بنك الراجحي أون لاين

وأوضح بنك الراجحي بأنه يُمكن للمواطن السعودي أو المقيم المتواجد على أراضي المملكة من أي جنسية، من تحقيق حلمه عبر الحصول على تمويل شخصي يغطي احتياجاته الشخصية والعائلية التي لا تسمح الميزانية الشهرية بتغطيتها، والحصول عليه بطريقة سهلة وسريعة في غضون 30 دقيقة فقط، على أن يحصل عليه بدون موافقة الكفيل، وإمكانية السداد بأقساط مريحة وطويلة الأجل، مع العلم أيضًا بأنه تم تلبية العملاء، بأن يكون القرض متوافقًا تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية لضمان متطلبات من يريد الحصول على قرض بنك الراجحي.

خطوات التقديم للحصول على القرض

أما عن كيفية وخطوات الحصول على قرض بنك الراجحي أون لاين، دون أي معاناة، فيمكنكم التقديم عليه إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للمصرف على الرابط: https://www.alrajhibank.com، تم اختيار التقديم على طلب القرض وتسجيل البيانات الشخصية، نع العلم أن فترة السداد مرنة قد تصل لـ 15 عامًا، ولا يحتاج وجود كفيل، بينما لابد من استيفاء الشروط الأساسية والتي تتمثل في:

ألا يقل الراتب عن 500 دولار أمريكي وما يعادله من العملة المحلية.

ألا تقل مدة الوظيفة الحالية لمقدم الطلب عن شهر واحد.

ألا يقل عمر المتقدم عن 15 عامًا ولا يزيد عن 65 عامًا.

ألا تتعدى الدفعات الشهرية 40 % من صافي الراتب الشهري للموظفين.

ألا تتعدى الدفعات الشهرية 30 % من صافي الراتب الشهري للمتقاعدين

المستندات المطلوبة للحصول على قرض بنك الراجحي

أما بالنسبة للمستندات والأوراق المطلوب تقديمها للمصرف من أجل الحصول على القرض، فلابد من تقديم البطاقة المدنية الأصلية أو بطاقة الهوية الوطنية سارية، بالإضافة إلى شهادة الراتب وكشف حساب لآخر 6 شهور.

رابط تطبيق الراجحي موبايل وخدماته

وفي إطار التيسير على عملائها من الحصول على خدماتها عبر الجوالات دون معاناة، أطلق البنك تطبيق الراجحي موبايل، والذي يوفر:

إصدار بطاقات الصراف الآلي. واستخراج بدل فاقد أو منتهية الصالحية. طباعة دفتر الشيكات. إصدار دفاتر الشيكات فوريًا. دون الحاجة إلى طلب مُسبق دفع الفواتير سداد الرسوم الحكومية ورسوم الكهرباء والمياه والاتصالات. تحويل الأموال للخارج والداخلي. معرفة تفاصيل الحساب البنكي وبيان الحركة اليومي. شراء قسائم لعبة ببجي:

أما عن رابط تحميل التطبيق، فيكون كالآتي:

عروض شهر التمويل

ومن ناحية أخرى، أطلق المصرف عددًا من العروض المميزة الخاصة بالتمويل العقاري والشخصي ضمن “شهر التمويل” المُميز للعملاء، والذي يمكنهم من الحصول على القرض بدون رسوم إدارية، أو رسوم تقييم، أو نسبة ربح منافسة، مع العلم أن العرض مُتاح للعملاء الحاليين والجُدد من خلال التسجيل والتقديم ومعرفة كافة التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف.

