نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراء بيت بنك البلاد 1442 برامج التمويل العقاري Bank Albilad الذاتي والمدعوم والميسر في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء بيت بنك البلاد 1442 ضمن برامج التمويل العقاري في Bank Albilad التي تسهل على راغبي الحصول على منزل بالتقسيط أو تمويل عقاري من أجل البناء الذاتي والمدعوم والميسر، كما تم التعاون بين بنك البلاد مع وزارة الإسكان والصندوق العقاري لتقديم برامج وزارة الإسكان المتنوعة، ونقدم لكم في موقع ثقفني كيفية الحصول على تمويل عقاري، ومعرفة حاسبة التمويل العقاري بنك البلاد لاحتساب قيمة القرض وما يسدد من أقساط شهرية تبعاً للدخل.

شراء بيت بنك البلاد 1442

يقدم موقع بنك البلاد الكثير من الخدمات الرقمية، كما تخصص قسم لخدمات الأفراد، والشركات والمنشآت، وبسهولة يتم فتح حساب بنك البلاد أون لاين، ويمكن معرفة خدمات بنك البلاد تداول عن طريق الموقع الرسمي لبنك البلاد، الذي منه بسهولة يمكنك من شراء بيت بنك البلاد جاهز أو شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء، وذلك بالاختيار بين أفضل برامج التمويل العقاري في بنك البلاد.

أفضل برامج التمويل العقاري

هناك من يريد الحصول على تمويل عقاري سواء لبناء من حصل على أراضي المجانية وزارة الإسكان، والتي يتم التسجيل عليها من خلال فتح حساب منصة سكني السعودية، ثم المفاضلة بين عمليات العقاري، حيث تجد شراء بيت عن طريق الراجحي، أو تمويل عقاري الأهلي التجاري، ثم بنك البلاد من أجل الحصول على أفضل تمويل يتناسب مع الاحتياجات الشخصية للمتقدم وأسرته، وفي النقاط التالية نوضح كافة التفاصيل حول شراء بيت عن طريق بنك البلاد وكيفية احتساب قيمة التمويل.

برامج التمويل العقاري بنك البلاد

بالدخول على برامج التمويل العقاري في بنك البلاد، نجده يضع أفضل تمويل عقاري لامتلاك منزل مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان السعودية، ويتم التقديم من اتباع الأتي:

بالضغط على الشريط الأحمر المدون به (تقدم بطلبك الآن)

يحولك إلى طلب منتج وتعبئة البيانات الشخصية

ثم تعبئة معلومات المنتج: باختيار المنتج المناسب- واختيار الدخل الإجمالي

ثم تعبئة بيانات الاتصال

اختيار المدينة

ثم اختيار اقرب فرع إليك للبنك

كتابة رقم الجول، وتأكيده مرة أخرى

ثم كتابة البريد الإلكتروني

واختيار الوقت المناسب للاتصال

يليه وضع رمز التحقق بالصورة

ثم الضغط على زر إرسال

وكما يظهر يتطلب لاستكمال تقديم طلب منتج وضع معلومات الاتصال وهي:

هذه الخطوات كاملة لتقديم طلب منتج من اجل شراء منزل عن طريق بنك البلاد أو اختيار المنتج المناسب من ضمن برامج التمويل العقاري ببنك البلاد، والذي يشتمل على:

تمويل البناء الذاتي

برامج التمويل المدعوم والرهن الميسر

مبادرة التمويل التناقضي للعملاء العسكريين

وبرنامج شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء

كما يوجد برامج البلاد للتمويل العقاري ومنها التمويل العقاري المرن، والتمويل العقاري “دراي”، ثم برامج سداد مديونية التمويل العقاري.

حاسبة شراء بيت بنك البلاد 1442

من خلال حاسبة التمويل التي تقوم باحتساب القرض الذي يمكنك الحصول عليه للتمويل الشخصي أو التمويل العقاري، وكذلك تمويل السيارات بنك البلاد، لا تتطلب سوى الدخول على الرابط السابق، ثم تعبئة قيمة الراتب الشهري، ومدة التمويل وكافة البيانات المطلوبة، ثم الضغط على احسب.

بذلك يمكنكم معرفة كافة التفاصيل التي قدمناهما لكم في موقع ثقفني حول حاسبة التمويل بنك البلاد وكيفية إجراءات شراء منزل بنك البلاد 1442 برامج التمويل العقاري.