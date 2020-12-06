نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي التجاري في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات تسجيل وتفعيل الهاتف المصرفي للبنك الأهلي من احدي الخدمات التي يقدمها البنك الأهلي التجاري بخلاف العديد من الخدمات المتاحة التي تعمل على تيسير المعاملات للعملاء للإتمام العمليات البنكية الخاصة بهم، ويعد الهاتف المصرفي من اكثر الخدمات ألمصرفي التي يهتم بها العملاء للإنهاء المعاملات بالبنك في أي وقت وتتيح هذه الخدمة للعملاء الاستفسار عن الرصيد البنكي،كما انه يمكن من خلال خدمة الهاتف دفع كثير من فواتير المياه والكهرباء،ويعد البنك الأهلي من اهم البنوك واعرقها ويعد أو بنك منشأة في المملكة يتم تسجيله بالأمر السامي ويتوافق مع الشريحة الإسلامية ويعمل على تحديت وتتطوير خدماته والاستعلامات ومنها الاستعلام عن حسابي في البنك الأهلي التجاري وغيرها لتلائم جميع فئات عملاء بنك الاهلى.

خطوات تسجيل في الهاتف المصرفي للبنك الأهلي

فتح حساب في فرع من فروع البنك الأهلي التجاري. يتم التسجيل في هذه الخدمة عن طريق الاتصال على الهاتف الخاص بالأهلي المصرفي رقم 920001000 . يتم الضغط على زر 1 لاختيار اللغة العربية. أو الضغط على زر 2 للغة الإنجليزية. الضغط بعد ذلك على رقم 9 بشكل مباشر من أجل طلب المساعدة. يتم التسجيل في الخدمة بكافة البيانات المطلوب إدخالها من العميل بشكل آلي. عدم توافر رقم جوال تم تسجيله بالبيانات الشخصية الخاصة بالعميل في البنك يذهب لزيارة الفرع من أجل أن يشترك في الخدمة.

تفعيل الهاتف المصرفي الأهلي من خلال الصراف الآلي

أدخال البطاقة البنكية الخاصة بالصراف الألي. يتم الضغط على زر 1 لاختيار اللغة العربية. أو الضغط على زر 2 للغة الإنجليزية. إدخال الرقم السري للبطاقة ويتكون من 4 خانات. من القائمة نقوم باختيار هاتف الأهلي المصرفي. إدخال الرقم السري الخاص بك. تأكيد الرقم السري ثم الضغط على زر موافق.

أرقام الهواتف الخاصة بهاتف الأهلي المصرفي

أولا رقم الكويك باي هو 966920000330 . رقم خدمة العملاء هو 966920001000. أما بالنسبة لأرقام وسام الأهلي فهي: رقم 8002442424 من أي مكان داخل المملكة أو من خلال الرقم +95526049808 من الهاتف الجوال أو من خلال خارج أراضي المملكة. الرقم الخاص بخدمات الحسابات الجديدة وخدمة التسويق للمنتجات فيمكن الاتصال برقم 8002441005.

والجدير بالذكر أنة تم توفير خدمة العملاء وأرقام الهواتف التي تعمل على مدار الأسبوع بدون أجازات صباحا ومساء لخدمة عملاء البنك الأهلي المصرفي الذي سهل على الكثير عليهم بتوفير الجهد والوقت، ومن المعروف ان البنك يقدم كثير من الخدمات منها كيفية فتح حساب في البنك الأهلي للمقمين بالخطوات وشروطه وغيرة من خدمات البنك المتاحة.