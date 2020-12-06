نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل 100 ألف ريال بدون كفيل بفترة سداد تصل إلى 36 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن فكرة الحصول على تمويل شخصي ليست بالأمر الصعب، حيث أصبح الآن وبإمكان العديد من الفئات في المملكة العربية السعودية الحصول على تمويل شخصي بمجرد تقديم كافة المستندات والأوراق المطلوبة للجهة صاحبة التمويل أو القرض، كما يجب أيضاً أن يكون طالب التمويل مستوفي كافة الشروط والإجراءات التي وضعتها تلك الجهة، وبعد تقديم ما يلزم يمكن للعميل الحصول على مبلغ مالي ويقوم بالتسديد بحسب الضوابط المعمول بها في الشركة، وأبرز هذه الشركات شركة اليسر للإجارة والتمويل.

شركة اليسر واحدة من أبرز الشركات التي تقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية، ومن أبرز تلك الخدمات التمويلات الشخصية، تورق، إجارة، مرابحة، وتمويل المتقاعدين، وأيضاً تمويل السلع الاستهلاكية، كما أن الشركة تقدم خدمات التمويل للمؤسسات والشركات، كما أن الشركة مرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي ساما، ومرخص لها بمزاولة نشاط تمويلات الأنشطة، المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

مميزات تمويل شركة اليسر

يمكن أن يصل التمويل إلى 200.000 ريال سعودي.

تمويل يصل إلى 100.000 ريال سعودي بدون كفيل.

تصل فترة سداد الأقساط إلى 36 شهر.

هامش ربح تنافسي

شروط الحصول على تمويل تورق

التمويل متاح للسعوديين فقط، من موظفي القطاع العام والشركات الكبرى.

يجب ألا يقل الراتب عن 6.000 ريال سعودي.

عمر العميل يبدأ من 21 سنة إلى 60 سنة، والمتقاعدين 70 سنة.

مدة عمل طالب التمويل لا تقل عن 6 أشهر.

الأوراق والمستندات المطلوبة

خطاب تعريف بالراتب من جهة العمل، ومصدق من الغرفة التجارية لموظفي القطاع الخاص.

هوية وطنية سارية المفعول.

العنوان الوطني للعميل.

كشف حساب بنكي لموظفي القطاع الخاص.

نموذج استقطاع للمتقاعدين.

التقديم على تمويل شركة اليسر

أتاحت شركة اليسر ومن خلال البوابة الإلكترونية خدمة التقدم الإلكتروني على أي من المنتجات التمويلية، وذلك عبر استخدام نموذج التقديم على رابط شركة اليسر للإجارة والتمويل، ومن ثم يقوم العميل بكتابة البيانات، والتي تشمل، اسم العميل بالكامل، رقم الهاتف الجوال، البريد الإلكتروني، جنسية العميل، رقم الهوية الوطنية، تاريخ إصدار الهوية، تاريخ انتهاء الهوية، الحالة الاجتماعية، نوع السكن، والعديد من البيانات الأخرى.

ويمكن للعملاء تسديد الأقساط من خلال نظام سداد، ومن أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، ودون الحاجة لزيارة أي من فروع الشركة، ويمكن استخدام رقم سداد شركة اليسر ( 024 ) عبر الصراف الآلي، الموقع الرسمي للبنك، أو عبر خدمة الهاتف المصرفي.