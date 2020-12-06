عاجل : استمرارا التعليم الإلكتروني في السعودية بعد انتهاء جائحة كورونا

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عمر شويل - جدة استمرارا التعليم الإلكتروني بعد انتهاء جائحة كورونا، عقد اجتماع بمدرسة البث الفضائي لمناقشة النتائج الخاصة بالمملكة العربية السعودية باختبارات الـ timess الذي سوف يتم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، وحضر فيه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ مع دكتور أحمد بن محمد العيسى رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، حرصاً منهم على تقوية العلاقات بين الوزارة وهيئة التقويم.

أهمية تعزيز التكامل والتنسيق لتطوير العملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية

حرص وزير التعليم على التأكيد على أن هذا الاجتماع قد انعقد، بسبب حرص وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم على تقوية التكامل والتعاون، وهذا حتى يتم تحقيق كافة التطلعات للقيادة الموفقة، وهذا من خلال الاشتراك في فريق واحد، والحرص على تعاقب الجهود، حتى يتم إدخال بعض التطويرات على العملية التعليمية بالمملكة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور أحمد بن محمد العيسى على مدى نجاح المملكة العربية السعودية في استكمال ومواكبة العملية التعليم خلال تفشي فيروس كورونا المستجد، وهذا من خلال سرعتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة، تأهبها في توفير تعليم إلكتروني فريد من نوعه، يساعد الطلاب على الحصول على كل ما يريدونه من معلومات، وهذا حرصاً من الدولة على ارتقاء مستوى التعليم.

وأشاد بسعادته عن جميع الجهود التي قد رآها أثناء مباشرته عليها، كما أنه حرص على تقديم التهاني والمباركات لوزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ على كل هذه الجهود المثمرة التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها، وتمنى في حديثه أيضاً على تعاقب وتتالي هذه الجهود، حتى يتم تقديم نوعي بالمملكة العربية السعودية.

وأكد على دعمه لوزارة التعليم بكل ما يحقق الرضا لأولياء الأمور، وكل ما يساعد على ارتفاع جودة التعليم، حيث تجري وزارة التعليم اتصالات ومتابعات واجتماعات باستمرار لفحص كل ما يخص العملية التعليمية، وكل هذا يمكن جميع الهيئات من تحقيق التكامل، وتمنى أن يكون هناك علاقات تعاونية بين وزارة التعليم وهيئة تقويم التعليم والتدريب سواء في ظل استمرار أزمة كورونا أو بعد الانتهاء منها.