نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معرفة شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2020- 1442 بالخطوات التسجيل في وزارة الإسكان في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2020-1442 تم وضعها ضمن الأخبار في المركز الإعلامي بوزارة الإسكان، حيث تم إطلاق منصة سكني لدعم الأرامل والمطلقات حديثاً، وقد أكد حساب خدمة المستفيدين وزارة الإسكان تويتر عن استحداث منصة سكني خدمات استحقاق الأرامل والمطلقات للحصول على الدعم السكني أسوة بالرجال، في حال توافر شروط معينة، ونقدم لكم بموقع ثقفني كافة الاشتراطات المحددة لقيام المطلقة في تقديم طلب سكني لحصولها على المسكن الأول، وكيفية فتح حساب جديد بوابة سكني السعودية.

شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2020- 1442

وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لكافة مواطنيها من النساء والرجال، لذلك أعلنت عن التقديم في برنامج سكني للمطلقات والأرامل 1442- 2020، من خلال الدخول على منصة سكني الإلكترونية، أو التسجيل في تطبيق سكني، للحصول على عدد من الحلول التمويلية، ووضعت خيارات سكنية لهن لتسهيل حصولهم على الدعم السكني والتمويلي الذي يصل إلى 100% على القروض السكنية بحد أقصى 500 ألف ريال، وجاءت الشروط المطلوبة الأتية:

الدعم السكني يكون للسكن الأول فقط

أن يكون لدى السيدة المطلقة أو الرملة دخل ثابت مستقل

أن يمضي عامان في حالة الطلاق

أن تكون مقيمة داخل المملكة مدة عام مضى

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

عدم سابقة الاستفادة من برامج الدعم السكني الحكومية أو الخاصة

التسجيل في سكني السعودية

بعد معرفة شروط التقديم في سكني للمطلقات والأرامل 2020-1442 نوضح لكم كيفية التسجيل في سكني للمطلقات ويتم بسهولة التسجيل الإلكتروني في منصة سكني عبر موقع وزارة الإسكان السعودية، ثم إنشاء حساب بالموقع للتقديم على الخدمات الإلكترونية، والذي يتطلب ضرورة التسجيل بالبيانات الشخصية، كما يمكن التسجيل عبر منصة النفاذ الوطني واتباع الخطوات المطلوبة،للاستفادة من برامج الإسكان للدعم السكني والتمويلي، وبعد إتمام التسجيل يتم الدخول برقم الهوية الوطنية وإتاحة التقديم على شقق وزارة للمطلقات 2020 م.

إطلاق المرحلة الثانية من التصاميم الهندسية

أطلقت منصة سكني خدمة التسجيل في الأراضي المجانية، وبعد الحصول عليها يتم الدخول على تطبيق سكني للحصول على خدمة إصدار رخص البناء إلكترونياً، وقامت وزارة الإسكان بإطلاق المرحلة الثانية من التصاميم الهندسية لمستفيدي البناء الذاتي، بإضافة خيارات جديدة من التصاميم الهندسية لاختيار التصاميم لاستكمال تملك الأسر السعودية على المنزل المناسب.