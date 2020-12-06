نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على طرق الاستعلام عن رصيد موبايلي بالتفاصيل وأهم الخدمات 2021 في المقال التالي
عمر شويل - جدة تقدم شركة موبايلي العديد من الخدمات التي يجهلها الكثير من عملاء الشركة بالملكة العربية السعودية، حيث يمكن الحصول على خدمة كلمني بعد انتهاء الرصيد الخاص بك، وكذلك خدمة الانتظار، وهذه الخدمة خاصة جداً، حيث تتيح فرصة معرفة الأرقام المتصلة أثناء إجراء أي مكالمة تليفونية، وغيرها من الخدمات الأخرى الخاصة بشركة موبايلي السعوديه، كل هذا الي جانب أنه يمكن معرفة رصيد موبايلي بأكثر من طريقة، ولهذا سوف نقوم من خلال هذا المقال باستعراض طريقة معرفة رصيد موبايلي.
تحويل رصيد موبايلي بالسعودية:
يمكن تحويل رصيد موبايلي من خط إلى خط آخر مسبق الدفع، حيث يمكن القيام بأكثر من عملية تحويلية لرصيد موبايلي في الأربع وعشرين ساعة، بحيث يتم تحويل لمضاعفات العدد خمسة فقط، مع العلم أن قيمة تحويل الرصيد هي نصف ريال سعودي، كما أن تحويل الرصيد لا يجوز إلا للعملاء القدامى، أما بالنسبة لتحويل رصيد موبايلي من هاتف فاتورة إلى هاتف مسبق الدفع، فيجب عدم تحويل رصيد موبايلي إلى باقات مفوتر، ويجوز تحويل رصيد حتى عشرين ريال في المرة الواحدة، مع عدم تجاوز 150 ريال سعودي في الشهر الواحد.
طريقة معرفة رصيد موبايلي السعودي:
- يمكن معرفة الرقم الخاص عبر الموبايل من خلال التواصل مع رقم الخدمة وهو (#222*).
- كما يمكن معرفة قيمة الدقائق المجانية من خلال التواصل مع الرقم (*1422#)، وهذا الرقم خاص من أجل معرفة قيمة الدقائق المجانية بعد انتهاء قيمة الرصيد.
- كما يمكن معرفة قيمة رصيد موبايلي للانترنت، من خلال التواصل مع الرقم (*1411*2#)، وهذا الرقم خاص بخدمة معرفة قيمة باقة الإنترنت المتبقية.
- أما بالنسبة لمعرفة قيمة رصيد المكالمات المتبقي، فيجب الاتصال بالرقم (*1411#) وهذه تعتبر من أهم الخدمات المقدمة من شركة موبايلي السعودي للعملاء، هذا إلى جانب الرقم الخاص بخدمة العملاء، والذي يمكن من خلاله الاتصال لمعرفة أي استفسارات خاصة برصيد موبايلي، وهذا الرقم هو (0560101100).
- كما قامت شركة موبايلي بتوفير رقم خاص للعملاء المسافرين خارج المملكة العربية السعودية، وهذا هو رقم خدمة العملاء من الخارج هو (00966560101100) كل ذلك توفيرا وتسهيل للعملاء من أجل الاستعلام وتحويل الرصيد في أي وقت.
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