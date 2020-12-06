نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارة مستعملة بأدنى حد للراتب بفترة سداد تصل 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة حلم امتلاك سيارة جديدة أو مستعملة أصب حقيقة، حيث تقوم العديد من شركات التمويل والبنوك في المملكة العربية السعودية بتوفير منتج تمويلي للسيارات، وهناك العديد من الشركات المرخصة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودية توفر خدمة تمويل أي نوع من السيارات الحديثة أو المستعملة بأبسط وأسهل الإجراءات، من بين هذه الشركات شركة توكيلات التي تعد رائدة في مجال تمويل السيارات بحسب العباءة المالية للعملاء.

شركة توكيلات السعودية واحدة من أبرز الشركات العاملة في المملكة العربية السعودية بموجب سجل تجاري، وهي واحدة من الشركات المرخصة لمزاولة نشاط التمويلات، مثل نشاط الأصول الإنتاجية، تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التمويل التأجيري، وتمويل السلع الاستهلاكية، وتختلف المتطلبات من منتج لآخر، ومن عميل لآخر، حيث أن شروط تمويل السيارات، عكس شروط تمويل الشركات والمؤسسات أو المنشآت.

وبحسب الموقع الرسمي لشركة توكيلات للتمويل، فإن أهم ما يميز الشركة هو أن التمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية، علماً أن الدفعة الأولى تصل إلى صفر %، والدفعة الأخيرة تصل إلى 25 %، وهامش ربح تنافسي يصل إلى 3.9 %، ومن أهم المميزات أن التمويل بدون تحويل راتب، ومدة سداد قيمة التمويل تصل إلى 60 شهراً.

كيف تحصل على تمويل شركة تمويلات

يجب أن يكون الحد الأدنى للراتب 5.000 ريال سعودي.

عمر العميل لا يقل عن 21 عاماً، ولا يزيد عن 65 عاماً عند انتهاء التمويل.

لموظفي القطاع الحكومي يجب ألا تقل مدة الخدمة عن ثلاثة أشهر، ولموظفي القطاع الخاص 6 أشهر.

فترة التمويل تبدأ من 12 شهراً، وتصل إلى 60 شهراً.

تمويل السيارات المستعملة تكون بحسب سياسة شركة توكيلات.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل

إحضار أصل خطاب تعريف بالراتب مصدق.

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

صورة من رخصة القيادة سارية الصلاحية.

كشف حساب بالراتب لأخر ثلاثة أشهر مصدق عليه من البنك.

إثبات سكن ( صك ملكية – عقد إيجار ).

للأسف لم تتيح شركة توكيلات للتمويل خدمة التقديم الإلكتروني على منتج تمويل السيارات، سواء السيارات المستعملة أو الجديدة، ولكنها أوضحت من خلال موقعها الرسمي كافة الشروط والمتطلبات من خلال رابط شركة توكيلات للتمويل، ويمكن الاستفسار عن أي من المنتجات التمويلية أو الاستفسار بشكل عام عن الشركة أوضحت أنه يمكن التواصل على رقم 920004520، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني، أو عبر التوجه إلى أي من فروع الشركة، بما فيها فرع الرياض، بحي الربوة، بطريق مكة المكرمة الفرعي.